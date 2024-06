Militanti v Dagestane zaútočili na pravoslávne kostoly aj synagógu, zabili najmenej 15 policajtov a niekoľko civilistov

Zlikvidovali niekoľko strelcov

Vyhlásili dni smútku

24.6.2024 (SITA.sk) - Najmenej 15 policajtov a niekoľko civilistov, vrátane pravoslávneho kňaza, zabili v nedeľu v ruskej Dagestanskej republike militanti Ozbrojenci podľa úradov spustili paľbu na dva pravoslávne kostoly, synagógu a policajné stanovište vo dvoch mestách. Ruský Štátny protiteroristický výbor útoky vyhlásil za teroristické činy. Dagestanské ministerstvo vnútra uviedlo, že skupina ozbrojených mužov strieľala na synagógu a kostol v meste Derbent, pričom obe začali horieť. V tom istom čase sa začali objavovať správy o útoku na kostol a dopravné policajné stanovište v hlavnom meste Machačkala.Úrady spustili protiteroristickú operáciu. Protiteroristický výbor oznámil, že eliminovali päť strelcov, gubernátor republiky Sergej Melikov povedal, že „zlikvidovali šesť banditov“. Zatiaľ nie je podľa agentúry AP jasné, koľko militantov bolo zapojených do útokov. K útokom sa tiež zatiaľ nikto neprihlásil.Od pondelka do stredy budú v Dagestane dni smútku. Úrady začali vyšetrovanie teroristických útokov. Ruská štátna tlačová agentúra Tass informovala, že zadržali dagestanského predstaviteľa pre účasť jeho syna na útokoch.Melikov vo videu v pondelok ráno povedal, že situácia v Dagestane je pod kontrolou úradov a sľúbil vyšetrovanie útokov, ktoré bude pokračovať, kým neodhalia všetky spiacie bunky. Bez poskytnutia dôkazov povedal, že útoky mohli pripraviť zo zahraničia, pričom sa to pokúsil spojiť s ruskou vojnou na Ukrajine.