Dobroty pre domácich miláčikov v 101tke

24.6.2024 (SITA.sk) -Od júna spoločnosť rozširuje svoju ponuku produktov pre psov a mačky. Na pultoch 101tky teraz nájdete produkty nemeckej kvality od značky Vitakraft pre psov a mačky doplnené o nové dobroty, hračky a iné potreby.Všetky dobroty značky Vitakraft spĺňajú najvyššie štandardy kvality a sú prispôsobené potrebám domácich miláčikov. Ak vám do výbavy chýbajú nejaké pamlsky, misky, vodítko, milé hračky alebo kozmetika, všetko nájdete v 101tke.Aktuálne je tento sortiment dostupný na vybraných 53 predajniach a postupne produkty pridajú aj do ďalších svojich predajní.Pri príležitosti nového sortimentu zamestnankyne 101 Drogéria zavítali do Slobody zvierat a darovali do útulku množstvo dobrôt a rôznych potrieb, najmä pre šteniatka.101tka, Drogéria pre život.Informačný servis