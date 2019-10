Militanti z IS oslobodili ženy zadržiavané Kurdmi neďaleko Rakky

Novinár si fotí na mobil západ slnka na hraničnom priechode Karkamis na hraniciach so Sýriou, na juhovýchode Turecka 16. októbra 2019. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Damask 17. októbra (TASR) - Predstavitelia extrémistického hnutia Islamský štát (IS) vo štvrtok vyhlásili, že "ženy zadržiavané Kurdmi. Od začiatku tureckej ofenzívy voči Kurdom na severe Sýrie sa odohralo už niekoľko podobných incidentov, píše agentúra AFP.Predstavitelia IS zverejnili na komunikačnej službe Telegram vyhlásenie, podľa ktorého ich militanti v stredu zaútočili na bezpečnostné stanoviská západne od Rakky aKurdi.Z vyhlásenia nie sú podľa AFP zrejmé počty týchto žien a ani to, či boli členkami IS alebo manželkami militantov.Hrozba toho, že tisíce fanatických islamistov by mohli uniknúť na slobodu vďaka chaosu, ktorý v oblasti spôsobila turecká invázia, vyvoláva všeobecné znepokojenie. Európske vlády sa obávajú, že masové úniky extrémistov by mohli viesť k opätovnému vzkrieseniu IS v regióne.Podľa sýrskych Kurdov sa od začiatku tureckej ofenzívy pokúsili o útek už stovky zadržiavaných rodinných príslušníkov militantov z IS.V nedeľu predstavitelia kurdskej samosprávy vyhlásili, že z internačného tábora v severosýrskom meste Ajn Isá uniklo približné 800 osôb s väzbami na islamistov. Najmenej tri občianky Francúzska, ktoré sa na úniku z tábora podieľali, sa opätovne pripojili k IS. Informoval o tom ich právny zástupca s odvolaním sa na správy, ktoré mu ženy zaslali. V utorok sa podarilo zabrániť podobnému úniku z neslávne známeho tábora al-Hol, ktorý je preplnený do takej miery, že dozorcovia majú problém ho udržať pod kontrolou.Kurdské autonómne orgány zadržiavajú podľa svojich slov vo väzeniach na severovýchode krajiny približne 12.000 bojovníkov IS. Najmenej 2500 z nich tvoria cudzinci z viac ako 50 krajín sveta, pričom najväčší počet z nich pochádza z Tuniska.V internačných táboroch zadržiavajú kurdské sily aj tisíce rodinných príslušníkov islamistických radikálov, pričom len v al-Hole ich je 68.000.Veliteľ Sýrskych demokratických síl (SDF) Mazlúm Abdi v stredu oznámil, že v súvislosti s Tureckou ofenzívou museli kurdské sily pozastaviť všetky operácie proti SI.