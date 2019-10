Zahraničný výbor NR SR vyzýva vládu na konanie voči Turecku

Katarína Cséfalvayová, archívna snímka. Foto: TASR Jakub Kotian Foto: TASR Jakub Kotian

Bratislava 17. októbra (TASR) - Zahraničný výbor Národnej rady (NR) SR vyzval vládu SR, aby bezodkladne pozastavila vývozné licencie na vojenský materiál do Turecka v rámci koordinovaného postupu členských štátov Európskej únie a aby vyzvala Turecko na stiahnutie armády zo Sýrie. Vyplýva to z uznesenia výboru, ktoré jeho členovia prijali. Informovala o tom predsedníčka výboru Katarína Cséfalvayová (nezaradená).Výbor v uznesení zároveň odporúča predsedovi vlády Petrovi Pellegrinimu (Smer-SD), aby na zasadnutí Európskej rady podporil všetky politicko-ekonomické opatrenia, ktorých cieľom by bolo primäť Turecko k zastaveniu vojenských operácií. Výbor tiež odmieta vyhrážky predstaviteľov Turecka voči štátom EÚ. Vyjadril aj znepokojenie nad agresiou tureckých ozbrojených síl v Sýrii a odsudzuje tureckú inváziu.skonštatovala Cséfalvayová. Priblížila, že viac ako 100.000 ľudí muselo opustiť svoje domovy a hrozí nová aktivita zo strany ISIS.Tureckú agresiu označila za existenčné riziko pre státisíce Kurdov.poznamenala Cséfalvayová.Turecko spustilo 9. októbra v Sýrii ofenzívu proti Kurdom - s deklarovaným cieľom vyčistiť oblasť pri turecko-sýrskej hranici oda vytvoriťna návrat sýrskych utečencov.Ankara k ofenzíve pristúpila po tom, ako Kurdi náhle prišli o podporu Washingtonu, keď prezident Spojených štátov Donald Trump stiahol zo severu Sýrie takmer všetky americké sily. Následne Kurdi podpísali Ruskom sprostredkovanú dohodu so sýrskym prezidentom Asadom.