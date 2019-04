Millerovi neudelili licenciu na súboj s Joshuom pre dopingový nález

Na snímke vľavo britský pästiar Anthony Joshua a Američan Jarrell „Big Baby“ Miller. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Los Angeles 18. apríla (TASR) - Očakávaný boxerský súboj v superťažkej hmotnostnej kategórii medzi Britom Anthonym Joshuom a Američanom Jarrellom Millerom sa 1. júna v New Yorku neuskutoční. Dôvodom je Millerov pozitívny dopingový nález na zakázanú látku GW1516 zvyšujúcu vytrvalosť, na základe čoho mu Športová komisia štátu New York (NYSAC) odmietla udeliť boxerskú licenciu.Látku v jeho vzorke z 20. marca našla Dobrovoľná antidopingová asociácia (VADA).citovala agentúra AFP z vyhlásenia NYSAC. Millera pozitívne testovali už v roku 2014 na metylhexaneamín, vtedy dostal trest na deväť mesiacov.Tridsaťročný boxer mal 1. júna v New Yorku zabojovať o opasky WBA, IBF a WBO britského šampióna v superťažkej hmotnostnej kategórii. Miller doteraz nenašiel premožiteľa vo svojich 24 profesionálnych zápasoch.Joshuov promotér Eddie Hearn potvrdil, že hľadajú alternatívneho súpera.