Miloš Radosa skončil na poste predsedu predstavenstva HK Dukla Trenčín

11.1.2024 (SITA.sk) - Miloš Radosa síce už skôr avizoval plánovaný odchod z funkcie predsedu predstavenstva hokejového klubu HK Dukla Trenčín , no plánoval to až po skončení aktuálnej sezóny.Všetko je napokon inak a na uvedenom poste končí už v prvej polovici januára. Ako informoval oficiálny web "vojakov", udialo sa tak na neformálnom stretnutí akcionárov trenčianskeho klubu."Od svojho nástupu do funkcie predsedu predstavenstva v septembri 2020 som sa usiloval o to, aby sa klub po športovej a ekonomickej stránke dostal na pozície, na ktoré právom patrí. Napriek nepriazni osudu spôsobenej dvoma pandemickými sezónami a treťou sezónou ovplyvnenou rekonštrukciou zimného štadióna som hrdý, že aj vďaka podpore partnerov a fanúšikov sme tieto sezóny zvládli. Všetky svoje kroky vo funkcii som robil vždy v najlepšej viere pre napredovanie a úspech nášho klubu, a preto ma mrzí, že jeho súčasné postavenie po športovej stránke nezodpovedá vynaloženému úsiliu celého manažmentu," uviedol Radosa.Osobné vyjadrenia nikdy nemal záujem spájať s klubom alebo ich vydávať za klubové."Vnímam názory, že môžu byť považované za kontroverzné. V nadväznosti na uvedené a majúc na zreteli prioritne záujem klubu, som sa rozhodol okamžite ukončiť svoje pôsobenie vo funkcii predsedu predstavenstva hokejového klubu HK Dukla Trenčín. Chcel by som poďakovať všetkým priaznivcom a partnerom trenčianskeho hokeja, ktorí mňa a klub počas môjho pôsobenia podporovali. Verím, že ešte aj v tejto sezóne Dukla Trenčín nepovedala posledné slovo a naďalej zostávam fanúšikom klubu," dodal.Vedenie klubu sa Radosovi poďakovalo za činnosť na poste predsedu predstavenstva klubu v ostatných viac ako troch rokoch."Obdobie to nebolo jednoduché a športové výsledky z rôznych dôvodov neboli podľa očakávaní tak náročného klubu ako Dukla. Verím, že nový predseda, ktorého meno oznámime vo februári, sa s úlohami, ktoré ho čakajú, zdatne popasuje a Dukla sa dostane na víťaznú vlnu a poteší svojich fanúšikov," uviedol predseda dozornej rady HK Dukla Trenčín Róbert Švehla