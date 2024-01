Vlhová berie štart v Jasnej ako jedinečný zážitok, za domáce publikum je nesmierne vďačná (video)

Večerný slalom v rakúskom Flachau

Preteky v Jasnej

Pri premiérovej účastiach na SP v Jasnej mala Petra Vlhová len 20 rokov a nedostala sa na pódium, keď v slalome skončila deviata a v obrovskom slalome až na 39. pozícii. Omnoho lepšie na tom bola v marci 2021, keďže v slalome finišovala druhá a obrovský slalom vyhrala.





11.1.2024 (SITA.sk) - Napriek chorobe a absencii na štvrtkovom tréningu si slovenská elitná lyžiarka Petra Vlhová našla včas na brífing a podelila sa o dojmy z blížiacich sa pretekov Svetového pohára práve v Jasnej pred množstvom svojich fanúšikov. Dvadsaťosemročná Liptáčka bude na severných svahoch Chopku súťažiť v SP tretíkrát v kariére, predtým aj v rokoch 2016 a 2021."Súťažiť v Jasnej je pre mňa vždy jedinečný zážitok. Nesmierne si cením podporu fanúšikov, ktorí sú so mnou počas celej sezóny a vytvárajú neuveriteľnú atmosféru na pretekoch v zahraničí. Preto je súťaženie pred domácimi tribúnami krásna, no o to zodpovednejšia úloha. Urobím maximum, aby všetko do seba zapadlo, aby som predviedla to najlepšie lyžovanie, akého som schopná,“ uviedla Vlhová podľa Sport Management Company. Ešte predtým na ňu čaká večerný slalom v rakúskom Flachau, kam sa presunie v sobotu.V sobotu 20. januára elitné lyžiarky z celého sveta vrátane Vlhovej absolvujú obrovský slalom, o deň neskôr ich čaká slalom. "Všetci v našom tíme sme veľmi šťastní, že Jasná figuruje v programe pretekov. Je to pre nás jedna z priorít celej sezóny. Bude to dôležité podujatie pre celý tím. Vnímali sme obrovský záujem fanúšikov, ktorí si lístky kupovali v značnom predstihu. Pre nás to bola obrovská motivácia a povzbudenie, do Jasnej sme sa aj preto veľmi tešili. Sme pripravení dať zo seba maximum,“ myslí si Mauro Pini, tréner elitnej Slovenky.