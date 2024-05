Miloslav Luther ďalším laureátom Zlatej kamery na MFF Art Film 2024

Jubilejný 30. ročník MMF Art Film sa uskutoční vďaka podpore:

14.5.2024 (SITA.sk) - Jeden z najvýznamnejších slovenských filmových a televíznych režisérov, Miloslav Luther, si prevezme na jubilejnom 30. ročníku najstaršieho a najväčšieho slovenského filmového festivalu Art Film v Košiciach ocenenie určené pre domácich i zahraničných filmových profesionálov. Od roku 2001 si Zlatú kameru prevzalo 44 výrazných osobností rôznych profesií kinematografie.vo svete filmu začínal ako asistent réžie a pomocný režisér na výrazných snímkach Stanislava Barabáša (Krotká), Ivana Balaďu (Dáma) a Ela Havettu (Slávnosť v botanickej záhrade). Po absolvovaní FAMU v Prahe nastúpil ako režisér do Slovenskej televízie kde sa od spravodajstva a publicistiky dostal k réžii televíznych inscenácií a hraných filmov. Inklinoval k adaptáciám významných diel slovenskej i svetovej literatúry. Už za svoj druhý televízny film s adaptáciou poviedky Thomasa Manna(1976) s Jurajom Kukurom v hlavnej úlohe získal viacero ocenení vrátane Striebornej nymfy na medzinárodnom televíznom festivale v Monte Carle. V roku 1983 nakrútil päťdielnu televíznu minisériuo osudoch Jana Jessenia. Tá mapuje jeho pôsobenie v rudolfínskej Prahe až po jeho smrť na popravisku po porážke českého stavovského protihabsburgského povstania. Zostrihom vznikla aj filmová verzia pod názvom Svedok umierajúceho času.Jeho debutovým kinofilmom bola rozprávka(1984) a v rámci tohto žánru o dva roky neskôr nakrútil aj adaptáciu Dobšinského. Jeho ďalšie filmy(1985),(1989),(1993) získali viacero domácich i zahraničných ocenení. So svojím bratom, kameramanom Igorom Lutherom) nakrútil dva filmy:(2009) a(2014). Významná je jeho činnosť aj v oblasti pedagogiky ako aj organizácie a podpory slovenskej tvorby v rámci Audiovizuálneho fondu. Miloslav Luther na Art Filme uvedie svoj najnovší film(2024) ako aj(2002) – režisérska verzia (2006) a pre filmových profesionálov i fanúšikov pripravil aj svoj masterclass., umelecký riaditeľ MFF Art Film, o doyenovi slovenskej filmovej réžie uviedol: "Naozaj ma teší, že si tento rok ocenenie Zlatá kamera prevezme slovenský režisér Miloslav Luther. Jeho režijné poňatie charakterizuje realistické vykreslenie atmosféry, aj keď sa príbehy, ktoré si vyberá, odohrávajú v pohnutých historických obdobiach. Protagonisti jeho filmov bývajú vrhnutí do netradičných situácií, v ktorých musia zápasiť s mocou a okolnosťami, pričom čelia silným vnútorným dilemám. Je pritom jedno, či ide o postavy historické alebo bežných smrteľníkov."MFF Art Film 2024 po rumunskom režisérovi Cristi Puiu predstavil ďalšiu významnú osobnosť, ktorá ho navštívi. 30. ročník festivalu sa uskutoční v Košiciach od 21. do 28. júna a ponúkne viac ako 120 filmov v dvanástich programových sekciách spolu s bohatým sprievodným programom. Všetky informácie o festivale sú priebežne aktualizované na jeho webstránke www.iffartfilm.com ako aj oficiálnych kontách na sociálnych sieťach.