Milovníci divokého západu sa stretnú na Ródeu Muráň 19. až 20. júla

Foto: Ródeo Muráň Foto: Ródeo Muráň

Foto: Ródeo Muráň Foto: Ródeo Muráň

Foto: Ródeo Muráň Foto: Ródeo Muráň

Foto: Ródeo Muráň Foto: Ródeo Muráň

Foto: Ródeo Muráň Foto: Ródeo Muráň

Ródeo Muráň 19. – 20. júl 2019

Piatok 19.7. 2019

Kentucky Jack

Žobráci

Adam Ďurica

U.K.N.D.



Sobota 20.7. 2019

Ródeo súťaže

Lenka Filipová

Polemic

Tublatanka

Heľenine oči

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Muráň 9. apríla (OTS) - Príďte si vychutnať krásu tátošov a umenie ich jazdcov do Muráňa 19. až 20. júla. V obci v revúckom okrese sa stretávajú milovníci divokého západu a jazdenia na koňoch, ktorí majú navyše v sebe súťažné gény. Okrem ródeo súťaží sa môžete tešiť na koncerty kapiel Tublatanka, Polemic, Heľenine oči, Adam Ďurica, U.K.N.D., Lenka Filipová a Žobráci.Najstaršie ródeo v Európe má v okrese Revúca už 27-ročnú tradíciu. S organizáciou akcie začala obec, ešte na Veľkej lúke, kde je tradícia chovu koní. Po pár rokoch sa akcia presunula do lokality, kde sa to organizuje doteraz.“ konštatuje organizátor podujatia a šéf agentúry 4 PUBLIC PROMOTIONTento rok to na muránskom ródeu roztočia legendárna Tublatanka, Polemic, Heľenine oči, Adam Ďurica, U.K.N.D., Lenka Filipová a country kapely Žobráci a Kentucky Jack.,“ teší saPre návštevníkov, ktorí sa rozhodnú stanovať, je pripravené stanové mestečko, a pre ostatných návštevníkov sú k dispozícii dve veľké záchytné parkoviská.“ pozýva organizátorNenechajte si ujsť najlepšie a najstaršie ródeo v Európe pre všetky vekové kategórie. Program je zostavený tak, aby si všetci našli svoj obľúbený žáner. Vstupenky na Ródeo Muráň si môžete kúpiť v sieti Ticketportal . Všetky informácie nájdete na https://www.rodeomuran.sk/