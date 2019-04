Rektor UK Števček sa chce zamerať na štyri piliere rozvoja univerzity

Marek Števček, archívna snímka Foto: TASR Dano Veselský Foto: TASR Dano Veselský

Bratislava 9. apríla (TASR) – Nový rektor Univerzity Komenského v Bratislave Marek Števček sa chce počas svojho pôsobenia na univerzite zamerať na štyri základné piliere rozvoja univerzity. Uviedol to v rozhovore pre TASR.Prvým pilierom je PR a marketing univerzity. "poznamenal Števček. Podľa neho je dôležité, aby sa univerzity vedeli viac otvoriť nárokom mladých ľudí, zatraktívniť sa, či zelektronizovať sa a sústrediť sa na to, aby sa vedela univerzita predať.Za druhý pilier Števček označil excelentnosť vedy a výskumu." povedal Števček.Spôsob nakladania s majetkom je tretí pilier, na ktorý sa chce nový rektor najväčšej slovenskej univerzity počas nasledujúcich piatich rokov vo funkcii zamerať.povedal rektor s tým, že peniaze, ktoré z týchto zdrojov univerzita získa, môže alokovať predovšetkým na podporu zotrvania mladých ľudí na škole. Podľa neho najmä doktorandi, ktorí skončia štúdium, často odchádzajú do súkromného sektora.dodal.Za štvrtý pilier označil Števčekuzavrel Števček.