Milovníci prírody si počas víkendu budú môcť pozrieť odlet vtáctva

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Bratislava 5. októbra (TASR) – Milovníci prírody počas prvého októbrového víkendu (5. – 6. 10.) môžu v rámci Európskych dní vtáctva 2019 sledovať z viacerých slovenských miest migráciu operencov. Podujatie sa uskutoční dokopy v 42 európskych a stredoázijských krajinách. TASR o podujatí informoval Ján Gúgh zo Slovenskej ornitologickej spoločnosti - BirdLife Slovensko."Očakávame zrealizovanie približne 1000 exkurzií s viac ako 25.000 účastníkmi a pozorovaním niekoľko miliónov jedincov vtákov naprieč Európou," priblížil. Účastníci exkurzií budú mať podľa jeho slov možnosť pozorovať posledných tropických migrantov, ako lastovičky či belorítky, ale aj prvé arktické druhy, ktoré na územie Slovenska prilietajú zo Sibíri a Škandinávie.Ako ďalej vysvetlil, vtáky aktuálne migrujú zo severu na juh alebo z východu na západ. "Kým bociany biele, dážďovníky obyčajné či lastovičky obyčajné už odleteli na juh koncom leta, ostatné vtáky putujú najintenzívnejšie práve v tomto období. Ide predovšetkým o vodné vtáky, dravce či spevavce, ktoré do našich končín prilietajú prezimovať alebo putujú do južnejších častí Európy či severnej Afriky," komentoval.Cieľom medzinárodného podujatia je podľa Gúgha osloviť širokú verejnosť a upozorniť na fakt, že príroda nepozná hranice. Zdôraznil, že sťahovavé vtáky putujú desiatkami krajín bez ohľadu na administratívne hranice. "Ženie ich pud prežitia a stávajú sa čoraz závislejšími od ľudskej pomoci," dodal.Ornitologická spoločnosť pozýva na podujatie sledovania vtáčej migrácie a poznávanie vtáctva vo Zvolene pri vodnej nádrži Môťová, na hať v Trenčianskych Biskupiciach, k vodnej nádrži Bešeňová, na Turnianske rybníky, na Žitavský luh, do parku na Triede SNP v Banskej Bystrici či Senianske rybníky.