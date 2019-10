Film BATAstories nakrúcali na štyroch kontinentoch

Na snímke v nadživotnej veľkosti bronzová socha zakladateľa firmy Baťa, Tomáša Baťu pred bývalou obuvníckou fabrikou v Partizánskom. Foto: TASR - Pavol Remiaš Foto: TASR - Pavol Remiaš

Bratislava 5. októbra (TASR) - Do kín mieri dokumentárny film Petra Kerekesa BATAstories. Spoluautorom scenára je český scenárista Pavel Hajný. Po júnovom uvedení na Art Film Feste v Košiciach bude mať distribučnú premiéru počas Medzinárodného festivalu dokumentárnych filmov Jeden svet 10. októbra. Od 11. októbra ho budú môcť diváci vidieť v kinách po celom Slovensku. TASR o tom informovala PR manažérka filmu Dana Freyerová.Pohyb je život a nehybnosť je smrť, to sú známe slová Tomáša Baťu, zakladateľa obuvníckeho impéria, ktorými sa riadil celý život. Na svoju cestu vykročil pomerne skoro, už od detstva sníval o vlastnej obuvníckej firme, ktorú začal budovať v Zlíne a počas niekoľkých rokov ju rozšíril do celého sveta. Baťa bol výnimočný svojimi topánkami, ale aj prepracovaným spôsobom práce a podmienkami pre svojich zamestnancov. Nevyrábal a nevyvážal iba svoje produkty, spolu s nimi vyvážal systém a filozofiu práce a života. Staval továrne a spolu s nimi celé mestá. Postavil Bataville vo Francúzsku, Batanagar v Indii, Batadorp v Holandsku, Bataviu v Indonézii, Baťovany na Slovensku a Batatubu v Brazílii. Ak by v roku 1932 predčasne nezahynul, postavil by toho pravdepodobne oveľa viac.Film BATAstories zisťuje, ako žijú jeho myšlienky dnes. Nakrúcal sa na štyroch kontinentoch, v Európe, Ázii, Afrike, Južnej Amerike, a sleduje miestnych ľudí, ktorí sa živia výrobou a predajom topánok. V každej krajine sleduje film obuvníka, ktorého životná situácia je podobná tej Baťovej a formuje jeho ďalší život, osobnosť a názory. Každá časť filmu je portrétom jedného dnešného človeka, ktorý sa snaží uspieť. V Indii žije chlapec, ktorý je siedmou generáciou obuvníka vyrábajúceho kožené sandále. Je ako malý Tomáš Baťa, ktorý sedával v dielni svojho otca a sníval o vlastnom podniku. V kenskom Nairobi v obrovskom slume Kibera (600.000 ľudí) žijú dvaja bratia, ktorí utiekli z vnútrozemia a v hlinenom dome s plechovou strechou vyrábajú topánky z použitých pneumatík. Aj oni snívajú o tom, že vybudujú značku a ich topánky dobyjú svet tak, ako sa to podarilo Baťovi. V kenskom Limuru žije dizajnérka, ktorá v Baťovom závode navrhuje topánky pre armádu podobne, ako to robil Baťa počas prvej svetovej vojny.Nakrúcalo sa v Indii, v meste Batanagar, ktoré je dnes súčasťou Kalkaty, v meste Kolhapur, vo fabrike v Limuru v Keni, vo francúzskom Bataville, ktoré bolo jedným z prvých miest, ktoré Baťa postavil, v Brazílii v Batatube a v Bataypore, kde žije vnučka Jana Antonína Baťu, a v Zlíne. Vo filme vystupujú pravnuk Tomáša Baťu Thomas Archer Bata, vnučka Monica Pignal, vnučka Jana Antonína Baťu Dolores Arambašič a obyčajní ľudia, ktorí majú tiež svoj sen a snažia sa, aby sa im splnil.Tomáš Baťa tragicky a predčasne zahynul spolu s pilotom po páde svojho lietadla. Letel, aj keď vedel, že podmienky na let sú zlé. Film si kladie otázku, čo stojí za riskovanie života, svojho alebo druhých. Film hľadá paralelu medzi šialeným životným tempom dnešných manažérov bez ohľadu na to, či sú z afrického Gweru, indického Batashataku alebo z Nového Zélandu.