 Dnes je Sviatok práce
01. mája 2026

Milujem Slovensko bude plné zábavy a humoru, do šou mieria stand-up komici – FOTO


Kapitánske tímy povedú tradične Adela Vinczeová a Matej Sajfa Cifra. Do Milujem Slovensko mieria stand-up komici, ktorí sú zárukou zábavy a humoru. Najnovšia epizóda tak prinesie špeciálny súboj ...



1.5.2026 (SITA.sk) - Kapitánske tímy povedú tradične Adela Vinczeová a Matej Sajfa Cifra.


Do Milujem Slovensko mieria stand-up komici, ktorí sú zárukou zábavy a humoru. Najnovšia epizóda tak prinesie špeciálny súboj osobností, ktoré sú zvyknuté baviť publikum slovom a pointou. Kapitánske tímy povedú tradične Adela Vinczeová a Matej Sajfa Cifra, pod moderátorskou taktovkou Martina Nikodýma.

V Adelinom tíme sa predstavia Simona First, Ivan Kostra a Samo Trnka. Do štúdia prídu so svojim typickým humorom, iróniou a schopnosťou reagovať na každú situáciu s veľkým nadhľadom. Proti nim bude súťažiť Sajfov tím v zložení Lujza Garajová Schrameková, Tomáš Hudák a Michael Szatmáry.

Títo komici si fanúšikov získali na pódiách aj online, a to práve svojím osobitým štýlom humoru a prirodzeným prejavom. TV JOJ, ktorá najnovšiu epizódu Milujem Slovensko odvysiela už dnes večer o 20:40, sľubuje večer plný spontánnosti, slovných prestreliek a nečakaných momentov. Stand-up komici sa prestavia aj v netradičných situáciách, v ktorých im pomôže kreativita a tímová spolupráca.


Zdroj: SITA.sk - Milujem Slovensko bude plné zábavy a humoru, do šou mieria stand-up komici – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

