Štvrtok 30.4.2026
Meniny má Anastázia
30. apríla 2026
Video: Charlotte Gott vydala v deň svojich dvadsiatych narodenín debutový singel In Too Deep
Charlotte Gott vydala v deň svojich dvadsiatych narodenín singel In Too Deep, prvú autorskú skladbu z pripravovaného EP.
Pieseň vznikla počas session v londýnskom štúdiu Eastcote v spolupráci s britským producentom Sachom Skarbekom. Novinka hudobne vychádza zo súčasného R&B a otvára kolekciu piatich skladieb, ktoré speváčka pripravovala v priebehu posledných dvoch rokov. Debutové EP vyjde na jeseň tohto roku.
Pieseň In Too Deep je postavená na R&B gitarách a výraznom emotívnom vokále s ľahko filmovou atmosférou. Je o situácii medzi dvoma ľuďmi: „Zdieľam emóciu a som zvedavá na reakciu tých, ktorí ju prijmú,“ hovorí Charlotte Gott, pre ktorú je dôležité, čo si z počúvania odnesú poslucháči. „In Too Deep je prvá skladba, ktorú som sa rozhodla predstaviť svetu. Beriem ju ako začiatok vlastnej cesty, na ktorej som dostala šancu spolupracovať s medzinárodným tímom a pokúsiť sa uspieť aj v zahraničnej konkurencii. Viem, že to nebude ľahké, ale cítim, že som pripravená to aspoň skúsiť,“ hovorí speváčka, ktorá sa okrem spevu venuje aj písaniu a produkcii.
Hudbe sa venuje už od detstva, bola prirodzenou súčasťou jej života. V posledných rokoch sa sústredí na vlastnú tvorbu. Popri práci na EP študuje hudobnú produkciu na Berklee College of Music. Pesničky si píše sama a podieľa sa na nich až do finálnej podoby. Na ich vzniku spolupracovala s producentom Sachom Skarbekom, spoluautorom globálnych hitov pre umelcov ako Miley Cyrus, Adele, James Blunt, Lana Del Rey a ďalších. Do štúdia prichádzala s vlastnými nápadmi, ktoré následne spoločne rozvíjali. „Spolupráca so Sachom bola inšpiratívna a tvorivá. Na tvorbe ma najviac bavilo byť obklopená talentovanými a kreatívnymi ľuďmi s rovnakou vášňou pre hudbu,“ hovorí Charlotte Gott.
Súčasťou štartu hudobnej dráhy je aj úprava mena: „Na svoje priezvisko som hrdá, len som si odobrala „ová“, pretože Charlotte Gott znie predsa len k anglickej tvorbe prirodzenejšie. Vnímam samu seba ako svetoobčianku. Mám kamarátov po celom svete. Angličtina je tak jazyk, v ktorom komunikujem, a je pre mňa prirodzené vyjadrovať v nej svoje emócie a písať texty,“ zdôvodňuje Charlotte jazyk, v ktorom tvorí.
Pripravované EP ponúkne päť skladieb, z ktorých každá pieseň je príbehom vlastných emócií a zážitkov, ktoré interpretka a spoluautorka prežíva. Debutový singel In Too Deep vyšiel 30. apríla 2026 pod medzinárodným labelom Billion Streams Entertainment.
