 24hod.sk    Gala

15. mája 2026

Milujem Slovensko sa ponesie v duchu majstrovstiev sveta v hokeji, súťažiť budú hokejové legendy


Počas večera si spoločne zaspomínajú na legendárny zlatý šampionát v Göteborgu. V piatkovej epizóde Milujem Slovensko si sily ...



V piatkovej epizóde Milujem Slovensko si sily zmerajú hokejové legendy a športoví moderátori.


V piatkovej epizóde Milujem Slovensko si sily zmerajú hokejové legendy a športoví moderátori. Divákom ponúknu okrem svojej súťaživosti aj zákulisné príbehy zo sveta slovenského hokeja. TV JOJ zábavný formát súčasne prepojí so svetovým šampionátom.

Kapitánske tímy v Milujem Slovensko povedú tradične Adela Vinczeová a Matej Sajfa Cifra, pod moderátorskou taktovkou Martina Nikodýma. Sajfov tím tvoria "zlatí chlapci" Rastislav Staňa, Richard Lintner a Ján Lašák. V Adelinom tíme budú súťažiť športoví moderátori Lenka Čviriková Hriadeľová, Radovan Ležovič a Boris Valábik, ktorý je zároveň aj bývalým hokejistom.

Počas večera si spoločne zaspomínajú na legendárny zlatý šampionát v Göteborgu. Na humore v novej epizóde Milujem Slovensko pridá aj vzájomné doberanie hostí. "Keď sa pozrieš na Borisa Valábika a potom na mňa, mimozemšťania by neverili, že sme jeden živočíšny druh," povedal Sajfa počas nakrúcania. Najbližšia epizóda, ktorú TV JOJ odvysiela už v piatok o 20:40, tak spojí športové emócie, humor, spomienky aj spontánne momenty.

Dnešná epizóda Milujem Slovensko súčasne nebude jediným zábavným formátom, ktorý TV JOJ prepojí s majstrovstvami sveta v hokeji. Pre divákov totiž pripravila aj špeciálny videokontent, v ktorom si známe tváre z Milujem Slovensko vyskúšali hokejové disciplíny na hokejovej strelnici Michala Hudeca. "Ja som si nakrúcanie na strelnici veľmi užil. V minulosti som hrával hokejbal, čiže úlohy, ktoré sme mali plniť, mi neboli cudzie. Zabavil som sa a na moje prekvapenie, bol som najlepší," povedal Sajfa.

Oživenie štúdií


Nikodým a Sajfa sa súčasne predstavia aj v predzápasovom štúdiu v sobotu pred duelom Slovensko – Nórsko. V nedeľu pred stretnutím Slovensko – Taliansko doplní štúdio zase moderátor relácie Dobre vedieť Rasťo Sokol.

"Štúdiá sa snažíme oživiť. Okrem odbornosti, ktorá je pre nás prvoradá, chceme divákom ponúknuť aj zábavu. Koniec koncov, aj hokej je o zábave. Veľmi sa teším, že naše tváre kývli na tento nápad," povedal dramaturg a moderátor hokejových štúdií Ladislav Fabo.


Zdroj: SITA.sk - Milujem Slovensko sa ponesie v duchu majstrovstiev sveta v hokeji, súťažiť budú hokejové legendy © SITA Všetky práva vyhradené.

Recenzia: Obraz sveta na javisku SND a neúnavný boj človeka o rozum, pravdu a otvorené oči (Život Galileiho)

