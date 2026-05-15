Piatok 15.5.2026
Meniny má Žofia
Včera Archív správ Nastavenia
15. mája 2026
Šok v Česku: Z kostola ukradli lebku svätice starú stovky rokov
15.5.2026 (SITA.sk) - Polícia zároveň zverejnila „nekvalitné zábery“, na ktorých je údajný páchateľ oblečený pravdepodobne v čiernom a s pravdepodobne bielymi topánkami, a požiadala verejnosť o pomoc pri pátraní.
Česká polícia pátra po neznámom páchateľovi, ktorý ukradol lebku svätej Zdislavy z Lemberka zo sklenenej schránky v Kostole svätého Vavrinca a svätej Zdislavy v severočeskom meste Jablonné v Podještědí. Podľa polície ide o „nevyčísliteľnú historickú škodu“.
Svätá Zdislava z Lemberka (približne 1220 – 1252), česká šľachtičná známa svojou charitatívnou a milosrdnou činnosťou, bola kanonizovaná pápežom Jánom Pavlom II. v roku 1995. Polícia uviedla, že ku krádeži došlo v utorok po 16:00. „Neznámy páchateľ rozbil schránku, v ktorej bola lebka uložená, a z miesta ušiel,“ povedala policajná hovorkyňa Dagmar Sochorová.
Polícia zároveň zverejnila „nekvalitné zábery“, na ktorých je údajný páchateľ oblečený pravdepodobne v čiernom a s pravdepodobne bielymi topánkami, a požiadala verejnosť o pomoc pri pátraní. „Hodnota ukradnutej lebky sa momentálne zisťuje. Jej historická hodnota je však očividne nevyčísliteľná,“ dodala Sochorová.
Pražský arcibiskup Stanislav Přibyl označil incident za „devastujúci“. Podľa jeho slov bola lebka vystavená na oltári v bočnej kaplnke a „bola predmetom uctievania pútnikov cestujúcich do Jablonného, kde Zdislava žila a pôsobila pred viac než 750 rokmi“.
„Nemôžem uveriť, že niekto spácha krádež za bieleho dňa a ukradne z kostola relikviu, ktorej hodnota je predovšetkým historická,“ vyhlásil Přibyl, ktorý bol vo februári vymenovaný za pražského arcibiskupa.
Zdroj: SITA.sk - Šok v Česku: Z kostola ukradli lebku svätice starú stovky rokov © SITA Všetky práva vyhradené.
???????? The skull of a medieval saint has been stolen from a church in Czechia
The 800-year-old relic, believed to belong to Saint Zdislava of Lemberk, was kept in a special reliquary box in a church located 110 km north of Prague.
Surveillance footage shows a figure in black… pic.twitter.com/rCh7TrLdVJ
— Visegrád 24 (@visegrad24) May 14, 2026
