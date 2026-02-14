Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

14. februára 2026

Milujem Slovensko sa vracia, v prvej časti vystúpia aj olympionici


Prvá časť obľúbenej relácie Milujem Slovensko bude patriť najlepším slovenským športovcom. Relácia televízie JOJ sa po úspešnej ...



milujem_slovensko 676x478 14.2.2026 (SITA.sk) - Prvá časť obľúbenej relácie Milujem Slovensko bude patriť najlepším slovenským športovcom. Relácia televízie JOJ sa po úspešnej silvestrovskej epizóde, ktorú pozeralo takmer pol milióna divákov, vráti na obrazovky s pravidelným vysielaním už v piatok 27. februára o 20:40. V prvej časti budú účinkovať športovci, ktorí Slovensko reprezentovali na najvyššej medzinárodnej úrovni.


Šou bude už tradične moderovať Martin Nikodým. Kapitánskeho kormidla sa chytila Adela Vinczeová a Matej Sajfa Cifra. Súčasťou Sajfovho tímu bude strelkyňa Danka Hrbeková, ktorá na olympiáde v Londýne v roku 2012 získala olympijský bronz v skeete. Sajfov tím posilní aj reprezentantka v rýchlostnej kanoistike Martina Kohlová, ktorá sa zúčastnila v roku 2008 na olympiáde Pekingu, Londýne a tiež v Rio de Janeiro. Súčasťou bude aj jeden z najúspešnejších chodcov v slovenskej histórii Matej Tóth, ktorý v roku 2016 na olympiáde v Rio de Janeiro získal zlatú medailu na 50 kilometrov. Stal sa tak súčasne prvým slovenským športovcom, ktorý na olympiáde vyhral zlato v atletike.

Pozvanie do Adelinho tímu prijala snowboradistka a reprezentantka Slovenska Barbora Števulová, automobilový pretekár Maťo Homola a tiež najúspešnejší slovenský basketbalista Radoslav Rančík. Jeden z najsledovanejších programov na streamovacej platforme JOJ play tak opäť prinesie na obrazovky kombináciu humoru, súťaženia, hudby a zaujímavostí.


Zdroj: SITA.sk - Milujem Slovensko sa vracia, v prvej časti vystúpia aj olympionici © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Šou Milujem Slovensko
