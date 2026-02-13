|
Piatok 13.2.2026
Meniny má Arpád
Denník - Správy
13. februára 2026
Video: Nela Pocisková v novinke Pretekáme: Úspech nie je hodnota človeka
Jedna z najobľúbenejších slovenských herečiek a speváčok prichádza s výpoveďou, ktorá presne pomenúva tlak dnešnej doby. Nový singel – Pretekáme – vznikol v spolupráci s Maxxom Miklosom a prináša silný odkaz podporený emotívnym videoklipom.
Nela Pocisková predstavuje skladbu Pretekáme, ktorá vznikla ešte v máji minulého roka. Impulzom bola silná téma a potreba pomenovať pocit, ktorý v nej dlhšie rezonoval. „Jednoducho mi napadla téma, o ktorej by som chcela napísať text, a na základe tej emócie z textu Maxxo tvoril hudbu,“ približuje speváčka.
Skladba sa nahrávala v jeho štúdiu a vznikla v autorskej trojici – Nela Pocisková, Maxx Miklos a Alexandra Sash Okálová. Keď speváčka prišla do štúdia, producent a hudobník Maxx Miklos už mal pripravený návrh hudby. Spoločne potom dotvárali linky slohy aj refrénu. „Maxxo mal ready nástrel akordov, keď som prišla na session, a mne pri počúvaní vždy napadne téma, ktorá mi z tej hudby vznikne,“ opisuje proces. V tomto prípade bola myšlienka jasná okamžite. „Mala som pocit, že žijeme dobu, kde sa predbiehame, kto pracuje viac.“ Slohu napísala priamo na mieste, refrén vznikol na ďalšom stretnutí a Sash následne doladila niektoré formulácie textu.
Pieseň ako reakcia na dobu, v ktorej sa naháňame
Novinka Pretekáme pomenúva fenomén, ktorý sa stal takmer normou – oslavovanie workoholizmu a neustále porovnávanie sa. „Ja úprimne vnímam, že sa dnes akoby oslavuje workoholizmus,“ hovorí Nela otvorene. Podľa nej sa ľudia medzi sebou pretekajú, kto toho zvládne viac, kto pracuje dlhšie, kto dosiahne väčší úspech. A tento tlak cítiť aj medzi kolegami z brandže. „Naháňajú sa aj umelci – kto je väčší ‘GOAT’ a kto vypredá štadión. Šliapeme si na päty a zabúdame na podstatu, že hudba sa robí z lásky a že naša hodnota nie je v tom, čo v živote dokážeme,“ priznáva Nela.
Práve tento odkaz je jadrom skladby. Uvedomenie, že úspech sa nerovná hodnote človeka a že neustále dokazovanie si vlastnej ceny môže viesť k vyčerpaniu aj strate radosti z tvorby.
Stabilita uprostred chaosu
Myšlienku piesne preniesla Nela aj do vizuálnej podoby. Na svedomí ho má Pierre Lexis, pričom námet vznikal spoločne s tvorivým tímom speváčky – okrem Lexisa ho dopĺňa Janka Šlebodová, ktorá zastrešila produkciu. „Napadol mi point – ukázať mňa, stabilnú na jednom mieste a zrýchlené mesto alebo dianie okolo mňa,“ vysvetľuje speváčka.
Klip pracuje s kontrastom – pokojná Nela a svet, ktorý sa okolo nej rúti v zrýchlenom tempe. Silným prvkom je aj postava malej Nely, ktorú stvárnila Danielka Holašová. „Je to úžasné, šikovné mladé dievča, ktoré sa veľmi podobá na mňa,“ hovorí Nela. Danielka symbolizuje detskú verziu speváčky – dievčatko, ktoré sníva o veľkom pódiu a spieva z čistej radosti. Tento motív dopĺňajú autentické archívne zábery z Nelinho detstva, ktoré sa doteraz nikde neobjavili. „Chcela som tam dodať zábery, kde som reálne ako dieťa neustále všade spievala. Asi bolo odmalička jasné, že toto je to, čo chcem robiť.“
Nakrúcanie prebiehalo dva dni – v exteriéroch, na javisku v divadle, v backstagei aj v štúdiu. „Myslím, že je tam zachytené všetko, čo som si priala. Som šťastná,“ teší sa Nela. Videoklip tak vytvára obraz spoločnosti, ktorá sa neustále niekam ponáhľa, no zároveň odhaľuje aj druhú stranu úspechu – tlak, zodpovednosť a vnútorné pretekanie samej so sebou.
Nový album aj ďalšie projekty
Nela Pocisková aktuálne dokončuje štúdiový album s Maxxom Miklosom, ktorého súčasťou bude i čerstvá novinka a ktorý by mal vyjsť už čoskoro. Okrem toho ju čaká veľký tanečný projekt a na jeseň plánuje koncerty. Fanúšikovia sa navyše môžu tešiť na ďalší singel a to už o mesiac. „Makám na novej hudbe a mám pripravené ďalšie veci,“ prezrádza speváčka,
Zdá sa, že hoci Nela v piesni Pretekáme spomaľuje a zamýšľa sa nad tlakom výkonu, jej tvorivá energia neutícha. Tentoraz však s jasným posolstvom – hodnota človeka sa nemeria tempom, akým beží, ale tým, kým v skutočnosti je.
