Milý Jens, aj posledný politický laik chápe, že ide o kampaň NATO proti opozícii, píše Fico v liste Stoltenbergovi

Kampaň proti opozícií

Prekročenie červených čiar

6.6.2023 (SITA.sk) - Slovensko sa zmieta v kríze demokracie, právneho a sociálneho štátu, napísal v liste generálnemu tajomníkovi NATO Jensovi Stoltenbergovi pri príležitosti jeho utorkovej návštevy Slovenska predseda Smeru-SD Robert Fico . V liste šéfa NATO oslovuje familiárne Jens.„Je veľmi pravdepodobné, že oficiálne slovenské miesta urobia všetko pre to, aby sa tento otvorený list k Tebe nikdy nedostal. To mi však ako predsedovi najsilnejšej opozičnej parlamentnej strany na Slovensku nemôže zabrániť, aby som Ťa ako generálneho tajomníka NATO požiadal o zrušenie verejnej súťaže, ktorú NATO vyhlásilo na kampaň určenú pre Slovensko s názvom ‚Why Ukraine Matters‘,“ píše ďalej Fico.Podľa trojnásobného expremiéra je táto kampaň plánovaná na leto 2023 a plne zapadá do volebnej kampane pre predčasné septembrové parlamentné voľby.Fico v liste pripomína, že kampaň NATO má byť orientovaná na ľudí v konkrétnych vekových kategóriách mimo hlavného mesta Bratislavy, ktorí majú iný názor na vojenskú pomoc Ukrajine.„Aj posledný politický laik chápe, že ide o kampaň NATO proti opozícii,“ prízvukuje Fico s tým, že ide o bezprecedentný zásah NATO do predvolebnej kampane v suverénnej krajine.Kampaň je podľa Fica opozíciou vnímaná ako prekročenie všetkých červených čiar „s devastačnými účinkami pre obraz NATO na Slovensku, ktorý bol v ostatných troch rokoch vážne poškodený“.V liste líder strany Smer-SD Stolteneberga vyzval, aby NATO túto kampaň zrušila, prípadne preložila po konaní parlamentných volieb.„Je to jediným solídnym riešením zodpovedajúcim duchu demokracie a úcty k samostatnému suverénnemu štátu, ktorý chceme aj naďalej na Slovensku budovať,“ uviedol na záver svojho otvoreného listu Fico.