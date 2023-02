Mimoriadna schôdza k júnovému termínu volieb tento týždeň zrejme nebude, Pellegrini čaká na signál od SaS

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem





Poslanci v piatok 17. februára ani po dvoch pokusoch neotvorili rokovanie k uzneseniu o skrátení volebného obdobia. Národná rada SR nebola uznášaniaschopná, prezentovalo sa len 64 poslancov. Predseda Národnej rady SR Boris Kollár (Sme rodina) presunul rokovanie na marcovú schôdzu.Mimoriadnu schôdzu iniciovala opozičná strana Smer – sociálna demokracia (Smer-SD), navrhovala určiť termín predčasných volieb na 24. júna. Poslanci sa aj vo štvrtok 16. februára dvakrát pokúsili otvoriť rokovanie o mimoriadnej schôdzi o prijatí uznesenia o skrátení volebného obdobia. Národná rada SR však nebola uznášaniaschopná, keď sa prezentovalo 70 poslancov.Prezidentka Zuzana Čaputová vo štvrtok uviedla, že žiada skorší termín predčasných volieb ako 30. septembra. Situácia v parlamente začína byť podľa hlavy štátu neprehľadná, pri niektorých návrhoch poslancov sú dokonca ohrozené nielen ústavné princípy, ale aj verejné financie.

20.2.2023 (SITA.sk) - Strana Hlas - sociálna demokracia (Hlas-SD) by dodala podpisy pod návrh na zvolanie mimoriadnej schôdze k zmene termínu predčasných parlamentných volieb. Ako ďalej uviedol predseda Hlasu-SD Peter Pellegrini, zatiaľ však nevie o tom, že by ich strana Smer - sociálna demokracia v súvislosti s tým oslovila.„My s tým problém nemáme, lebo bol to práve Hlas-SD a ja osobne, ktorý som podával pozmeňujúci návrh, aby voľby boli nie 30. septembra ale 24. júna. Zatiaľ z kuloárov mám informáciu, že tento týždeň nič také podané nebude. Maximálne na budúci týždeň," tvrdí Pellegrini. Dodal, že je to pravdepodobne z dôvodu prázdnin, ktoré tento týždeň pripadli na západoslovenský kraj.Zároveň uviedol, že pokiaľ nebude mať signál minimálne od strany Sloboda a Solidarita, že je ochotná o zmene termínu diskutovať, tak to bude opäť „zbytočná schôdza, ktorá dopadne ako tá predchádzajúca".