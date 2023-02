Päticu obžalovaných v kauze údajného nezákonného odpočúvania oslobodili, podľa rozsudku neexistujú dôkazy

Rozhodnutie nie je právoplatné

Špecifickosť fungovania tajných služieb

20.2.2023 (SITA.sk) - Senát okresného súdu Bratislava I v pondelok oslobodil obžalovaných Pavla B., Daniela C., Mariána V., Petra P. a Jána R. v kauze údajného nezákonného odpočúvania. Ako uviedol predseda senátu Michal Valent, nebolo totiž dokázané, že sa stali žalované skutky.Podľa rozsudku neexistuje jediný dôkaz, že by príslušníci vtedajšieho Vojenského obranného spravodajstva uvádzali v žiadostiach o povolenie odpočúvania Krajskému súdu v Trenčíne nepravdivé informácie. Pondelkové rozhodnutie nie je právoplatné, prokurátor totiž na mieste podal odvolanie.Podľa predsedu senátu v čase, keď vojenskí tajní žiadali povolenie na odpočúvanie, existovalo dôvodné podozrenie o jeho opodstatnenosti. Zároveň pripomenul špecifickosť fungovania tajných služieb.„Ich pole pôsobnosti je diametrálne odlišné od orgánov činných v trestnom konaní," zdôraznil Valent.Zároveň kritizoval prokuratúru, že v prípade rezignovala na náležité zisťovanie skutkového stavu. Kauza spadá ešte do roku 2011. Medzi odpočúvanými mali byť podľa medializovaných informácií aj vtedajší riaditeľ televízie Ta3 Michal Gučík , novinárky denníka Pravda Vanda Vavrová, Patrícia Poprocká, ako aj ďalšie osoby.