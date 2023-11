Mimoriadna schôdza k odvolávaniu ministra Šutaja Eštoka pokračuje aj v stredu (naživo)

aktualizované 29. novembra 9:49





Naživo: Rokovanie parlamentu





Mimoriadna schôdza k vysloveniu nedôvery ministrovi vnútra sa začala vo štvrtok 23. novembra o 13:00. Do rozpravy sa prihlásilo vyše 70 poslancov, zväčša koaličných. Prvý opozičný poslanec vystúpil v rozprave až o 19:00. Opoziční poslanci odmietli nočné rokovanie a o 20:20 oznámili, že opúšťajú rokovaciu sálu. V rokovaní sa pokračovalo v piatok ráno. Predseda parlamentu



Mimoriadna schôdza k vysloveniu nedôvery ministrovi vnútra sa začala vo štvrtok 23. novembra o 13:00. Do rozpravy sa prihlásilo vyše 70 poslancov, zväčša koaličných. Prvý opozičný poslanec vystúpil v rozprave až o 19:00. Opoziční poslanci odmietli nočné rokovanie a o 20:20 oznámili, že opúšťajú rokovaciu sálu. V rokovaní sa pokračovalo v piatok ráno. Predseda parlamentu Peter Pellegrini (Hlas-SD) však okolo obeda schôdzu prerušil. Dôvodom bola neprítomnosť spravodajcu Tibora Gašpara (Smer-SD) v rokovacej sále a rovnako ďalších koaličných poslancov, ktorí by ho mohli zastúpiť - Samuel Migaľ (Hlas-SD), Marián Saloň (Smer-SD), Peter Šuca (Smer-SD), Michal Moško (Hlas-SD), Michal Bartek (Hlas-SD) a Ivan Ševčík (SNS). Migaľ pritom niekoľko minút pred prerušením schôdze vystupoval v pléne s faktickou poznámkou.

Sľuby ostali len na papieri

PVV porušuje skoro vo všetkých bodoch





Dôvodov na vyslovenie nedôvery ministrovi Šutajovi Eštokovi je podľa opozície viacero. Jedným je pozbavenie výkonu funkcie štátnej služby policajtov, ktorí majú status chráneného oznamovateľa. Podľa opozície tak opomenul rozhodnutie prokurátora.



„Ak minister vnútra dospel k názoru, že rozhodnutie prokurátora je nezákonné, bolo jeho povinnosťou v prvom rade preskúmať možnosti podania opravného prostriedku proti takému rozhodnutiu alebo návrhu na preskúmanie jeho zákonnosti príslušným orgánom. Rozhodol sa však pre svojvoľný výklad,“ argumentujú strany.



Šutaj Eštok podľa opozície svojím konaním porušil zákon o štátnej službe príslušníkov policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, zboru väzenskej a justičnej stráže a železničnej polície.



Pred vydaním personálneho rozkazu si podľa opozície nezistil skutočný stav veci ani si neobstaral potrebné podklady. „Nezákonnosť konania ministra vnútra potvrdil svojim uznesením aj Mestský súd Bratislava IV, ktorý nariadeným neodkladným opatrením vyhovel návrhu 1. viceprezidenta policajného zboru a vrátil ho na jeho pôvodné pracovné miesto,“ tvrdí opozícia.



Šutaj Eštok namiesto akceptovania rozhodnutia súdu verejne hrozil disciplinárnym konaním. „Svoje rozhodnutie o dočasnom pozbavení výkonu štátnej služby navyše ani primeraným spôsobom neodôvodnil,“ tvrdia opozičné strany a dodávajú, že rezortu hrozí pokuta do stotisíc eur za každé porušenie zákona.



Nedôveru podľa strán vzbudzujú aj ďalšie kroky šéfa rezortu vnútra. Patrí medzi ne napr. „hanebné“ odvolanie z funkcie bývalého policajného prezidenta



Opozícii sa nepáči ani ministrova nominácia na post riaditeľa Úradu inšpekčnej služby v podobe



. Jedným je pozbavenie výkonu funkcie štátnej služby policajtov, ktorí majú status chráneného oznamovateľa. Podľa opozície tak opomenul rozhodnutie prokurátora.„Ak minister vnútra dospel k názoru, že rozhodnutie prokurátora je nezákonné, bolo jeho povinnosťou v prvom rade preskúmať možnosti podania opravného prostriedku proti takému rozhodnutiu alebo návrhu na preskúmanie jeho zákonnosti príslušným orgánom. Rozhodol sa však pre svojvoľný výklad,“ argumentujú strany.Pred vydaním personálneho rozkazu si podľa opozície nezistil skutočný stav veci ani si neobstaral potrebné podklady. „Nezákonnosť konania ministra vnútra potvrdil svojim uznesením aj Mestský súd Bratislava IV, ktorý nariadeným neodkladným opatrením vyhovel návrhu 1. viceprezidenta policajného zboru a vrátil ho na jeho pôvodné pracovné miesto,“ tvrdí opozícia.Šutaj Eštok namiesto akceptovania rozhodnutia súdu verejne hrozil disciplinárnym konaním. „Svoje rozhodnutie o dočasnom pozbavení výkonu štátnej služby navyše ani primeraným spôsobom neodôvodnil,“ tvrdia opozičné strany a dodávajú, že rezortu hrozí pokuta do stotisíc eur za každé porušenie zákona.. Patrí medzi ne napr. „hanebné“ odvolanie z funkcie bývalého policajného prezidenta Štefana Hamrana a jeho prevelenie do Popradu bez osobného stretnutia a tri dni pred jeho avizovaným odchodom do civilu.Opozícii sa nepáči ani ministrova nominácia na post riaditeľa Úradu inšpekčnej služby v podobe Branislava Zuriana . „Minister na brannobezpečnostnom výbore nevedel odpovedať na otázky ohľadom kritérií výberu kandidáta. Kandidát na riaditeľa nevedel odpovedať na základné otázky o jeho predstave výkonu funkcie,“ tvrdia strany.

29.11.2023 (SITA.sk) -V parlamente aj v stredu pokračuje mimoriadna schôdza k odvolávaniu ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka Hlas-SD ). Od 9:00 do 19:00 sa rokovalo aj v utorok a predpokladaný termín hlasovania je v stredu o 11:00. Uviedol to v pléne podpredseda parlamentu Peter Žiga (Hlas-SD).Ako prvý v utorok v rozprave vystúpil spravodajca Tibor Gašpar (Smer-SD). Podpredseda parlamentu Michal Šimečka PS ) pred vystúpením poslankyne Martiny Holečkovej KDH upozornil na to, že v rokovacej sále nie je prítomný žiadny člen vlády.Holečková v rozprave vytkla ministrovi vnútra Šutajovi Eštokovi, že jeho sľuby o tom, že ukončí vojnu v polícii, zostali len na papieri a v skutočnosti situáciu neupokojuje, ale práve naopak, útočí na inú štátnu inštitúciu – Úrad na ochranu oznamovateľov. Podľa nej mu stačilo pár dní na to, aby svojimi prvými krokmi a arogantným správaním presvedčil verejnosť, že sa nikdy nemal stať ministrom.„Minulý týždeň nám tu pán minister verejne povedal, že sa snaží o stretnutie s predsedníčkou Úradu na ochranu oznamovateľov Zuzanou Dlgošovou, no nakoniec to dopadlo tak, že sa nestretli a podal trestné oznámenie. Z úst ministra sú to opäť len klamstvá a nesplnené sľuby a pýtam sa, či je toto ten sľubovaný pokoj a poriadok, o ktorom hovorila vláda pred voľbami,“ povedala Holečková.Programové vyhlásenie vlády je podľa jej slov pre Šutaja Eštoka len zdrapom papiera, pretože jeho správanie je presne opačné. „Namiesto obnovy riadnej spolupráce medzi inštitúciami je tu len neúcta k pravidlám,“ skonštatovala.Bývalý policajný prezident Jaroslav Spišiak (PS) povedal, že k svojmu vystúpeniu v pléne sa dostal až po troch dňoch čakania. Zdôraznil, že Šutaj Eštok by mal okamžite odstúpiť a ak nie, premiér Robert Fico (Smer-SD) by ho mal odvolať.„Od samého počiatku vo funkcii porušuje programové vyhlásenie vlády skoro vo všetkých bodoch, ktoré sa týkajú jeho činnosti. Konal zbrklo, nepremyslene a pochybne,“ vyhlásil Spišiak.