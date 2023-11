Merali sme krvný tlak vo vlaku zdravia

29.11.2023 (SITA.sk) -Pri stolíku dobrovoľníkov a dobrovoľníčok sa počas štyroch dní zastavilo 159 ľudí všetkých vekových skupín, pričom najmladší účastník mal 18 rokov a najstarší 77. Zvýšené hodnoty sa pritom objavovali už aj u dvadsiatnikov a tridsiatnikov. Odborníci v tejto súvislosti upozorňujú na nebezpečenstvo, ktoré so sebou nesie dlhodobo neliečený vysoký tlak krvi a teda aj potrebu, aby sa o svoje kardiovaskulárne zdravie zaujímali aj mladší ľudia."Ak majú mladší ľudia neliečený vysoký krvný tlak, zvyšuje sa u nich hrozba infarktu myokardu vo vyššom veku. Ak máte nejaký rizikový faktor pre diagnózu artériovej hypertenzie, žijete v strese, bolí vás hlava alebo máte tlak na hrudi, odmerajte si krvný tlak. Správne hodnoty krvného tlaku sú 120/80 mmHg, a v prípade, že vám tlakomer ukáže vyššie hodnoty ako 140/90 mmHg, objednajte sa k lekárovi. Môžete tak predísť ďalším zdravotným problémom," vyzýva Ing. Peter Kollárik, prezident a zakladajúci člen OZ Únia pre zdravšie srdce.Neliečená alebo zle liečená hypertenzia zvyšuje riziko infarktu a srdcových chorôb, aterosklerózy a iných cievnych problémov, môže spôsobiť mŕtvicu, poškodiť obličky a viesť k ich zlyhaniu, môže tiež spôsobiť retinopatiu a ďalšie problémy s očami, u mužov môže viesť k erektilnej dysfunkcii a vysoký krvný tlak je spojený aj so zvyšovaním rizika demencie a Alzheimerovej choroby."Artériová hypertenzia je chronické nebolestivé ochorenie a práve preto, že je nebolestivé, často sa diagnostikuje neskoro, až pri vzniku nejakej komplikácie. Súčasné trendy ukazujú, že ňou trpia aj mladší pacienti. Spozornieť by mali najmä tí, ktorí majú niektorý z týchto rizikových faktorov: stres, obezita, fajčenie, pozitívna rodinná anamnéza alebo prekonané srdcovocievne ochorenie," upozorňuje MUDr. Ivana Šóošová, PhD, FESC, správkyňa Slovenskej nadácie srdca s tým, že každý by si mal aspoň raz za rok zmerať krvný tlak. "Ak nemáte doma tlakomer, môžete tak spraviť, napríklad na návšteve rodičov alebo iných príbuzných. Získate tak predstavu, ako na tom ste," radí tiež lekárka.Motivácie cestujúcich, ktorí si nechali zmerať tlak počas cesty vlakom, boli rôzne. Niektorí tak podľa vlastných slov urobili len zo zvedavosti, iní si chceli overiť, či aj vo vlaku bude ich tlak rovnaký, ako zvyknú mať inokedy, ďalší využili príležitosť zistiť zadarmo svoj stav na nezvyčajnom mieste. Boli medzi nimi ľudia, ktorí sa už liečia na hypertenziu a zaujímalo ich, či ich liečba funguje, takí, ktorí majú vysoký tlak v rodine a chceli vedieť, či sú ním ohrození aj oni a tiež takí, ktorí sa svoje hodnoty dozvedeli úplne po prvý raz."Choroby srdca a ciev sú nielen najčastejšou príčinou úmrtí, ale patria aj k najvážnejším príčinám pracovnej neschopnosti a tvoria tiež najväčší podiel hospitalizácií. Meranie krvného tlaku a poznanie jeho hodnôt je dôležitou súčasťou prevencie komplikácií. Už dávno neplatí, že vysoký krvný tlak sa týka len starších ročníkov. Naopak, evidujeme čoraz viac akútnych kardiovaskulárnych príhod u mladších ročníkov. Aj preto sme privítali možnosť stretnúť sa s ľuďmi aj vo vlaku. Túto formu prepravy využívajú všetky vekové kategórie a naozaj je veľmi dôležité informovať verejnosť o tom, ako môžu pomerne jednoduchými krokmi zachrániť srdce sebe a možno svojim rodičom alebo známym,” doplnila MUDr. Ivana Šóošová.Záujem o preventívnu akciu hodnotia organizátori pozitívne a veľmi privítali ochotu partnera - ZSSK, zriadiť pre tento účel tzv. vlak zdravia. Záujem o akciu je znamením, že ľudom nie je ľahostajné ich zdravie."Únia pre zdravšie srdce poukazuje na fakt, aká je osveta a prevencia dôležitá v každej spoločnosti. Veľmi sa tešíme, že sme mohli byť aj my súčasťou "zdravého" projektu s názvom VLAK ZDRAVIA a umožnili tak našim cestujúcim zmerať si krvný tlak či vyplniť anketu o zdravom životnom štýle,” uviedol Karol Martinček, člen predstavenstva a riaditeľ úseku obchodu ZSSK.Slovenská nadácia srdca vznikla v októbri 2006 s cieľom podporovať projekty primárnej a sekundárnej prevencie kardiovaskulárnych ochorení (KVO). Zriaďovateľom a odborným garantom nadácie je Slovenská kardiologická spoločnosť. Nadácia podporuje celonárodné projekty primárnej i sekundárnej prevencie KVO s hlavným dôrazom na edukáciu obyvateľstva v tejto oblasti.OZ Únia pre zdravšie srdce odštartovala svoje pôsobenie 16. 12. 2013 s cieľom prispieť k zlepšeniu zdravia našich občanov - teda našich rodičov, súrodencov, detí, blízkych aj vzdialených príbuzných, priateľov a známych. Podnetom pre vznik občianskeho združenia, sú najmä nelichotivé štatistiky v oblasti kardiovaskulárnych ochorení.Bližšie informácie o nadácii a jej aktivitách nájdete na webe Slovenská nadácia srdca alebo Občianske združenie Únia pre zdravšie srdce Informačný servis