Mimoriadna schôdza k odvolávaniu Šimečku by mala byť do siedmich dní, Gašpar a Huliak podali dva návrhy

Zneužíva demokratické práva

Narušenie politickej súťaže

Ku kritike sa pripojil aj Huliak

5.9.2024 (SITA.sk) - Do siedmich dní by mala byť mimoriadna schôdza k odvolávaniu predsedu Progresívneho Slovenska Michala Šimečku z funkcie podpredsedu Národnej rady (NR) SR . Informoval o tom podpredseda parlamentu Tibor Gašpar (Smer-SD), ktorý dnes spolu s poslancom Rudolfom Huliakom (nom. SNS) podali v podateľni NR SR dva návrhy.Jeden sa týka odvolávania Šimečku z funkcie podpredsedu parlamentu a druhý sa týka zdôvodnenia jeho odvolania. Gašpar tieto dôvody priblížil na štvrtkovej tlačovej besede.„V prvom rade ide o prijímanie štátnych dotácií blízkymi osobami Šimečku, ktoré sú v priamom príbuzenskom pomere, cez nadáciu, respektíve dve občianske združenia, v rokoch 2020 až 2024, keď mal priamy vplyv na poskytovanie dotácií týmto subjektom, o čom svedčí najmä druhý dôvod na jeho odvolávanie, ktorým sú závažné podozrenia z nezákonného postupu pri ovplyvňovaní procesu prideľovania štátnych dotácií,“ uviedol Gašpar s odvolaním sa na čiastkové výsledky auditu prezentované ministerstvom spravodlivosti.Tretím dôvodov je podľa slov podpredsedu parlamentu to, že Šimečka zneužíva ústavné demokratické práva, aby tento systém dotácií svojim blízkym ochránil.„V tomto zmysle ide najmä o verejné zhromaždenia, ktoré organizoval na podporu odvolávania ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej (SNS) a ministra spravodlivosti Borisa Suska (Smer-SD). Tieto dve ministerstva vážnym spôsobom vstúpili do systému financovania týchto nadácií a občianskych združení, ktoré sú spojené aj s osobou Šimečku,“ dodal Gašpar s tým, že predseda PS tak využíva zhromažďovanie na osobnú ochranu.Ako dôvod odvolania Šimečku z funkcie podpredsedu NR SR vidia aj v tom, že jeho otec je spoluakcionár média, ktoré je protivládne, a funguje v prospech hnutia PS. Tu vidí Gašpar narušenie základnej politickej súťaže medzi politickými stranami, pretože Šimečka má podľa neho na toto médium vplyv prostredníctvom svojho otca.V návrhu sa tiež spomína, že dôvodom na odvolanie Šimešku je aj spôsob, akým vystupuje vo verejnom priestore. „Jeho rétorika a spôsob vedenia opozičnej politiky je naďalej konfrontačný do takej miery, že môže eskalovať napätie v spoločnosti,“ zdôraznil Gašpar a v tejto súvislosti pripomenul atentát na predsedu vlády Roberta Fica (Smer-SD).„Od 15. mája sme nezaznamenali ani náznak potreby sa ospravedlniť za spôsob vedenia konfrontačnej politiky, naopak, pokračuje,“ dodal podpredseda parlamentu.Poslanec Rudolf Huliak (SNS) doplnil, že je v prísnom rozpore, keď je politik prostredníctvom svojej rodiny konečným poberateľom výhod z verejných financií prostredníctvom mimovládnych organizácií a občianskych združení.„Myslím si, že sa toto nepáči žiadnemu občanovi SR, aby sa verejné financie používali na presadzovanie jednej politickej strany,“ povedal Huliak a pokračoval, že sme svedkami toho, ako sa z verejných peňazí financuje istý politický štýl, politická demagógia a všetko, čo prinášajú liberálne progresívne strany.„Tieto finančné prostriedky mali skončiť v kultúre, životnom prostredí, regiónoch a u ľudí, ktorí sa podieľajú na krajinotvorbe,“ doplnil poslanec a na záver vyzval stranu Hlas-SD, aby aj napriek tomu, že sa nepripojila k iniciatíve svojimi podpismi, zahlasovala za odvolanie Šimečku z funkcie podpredsedu parlamentu.