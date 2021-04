Mimoriadna schôdza parlamentu: Smer-SD ráta s tým, že poslanci neschvália program (naživo)

Naživo: Rokovanie parlamentu

21.4.2021 (Webnoviny.sk) - Národná rada SR (NR SR) má v stredu na programe mimoriadnu schôdzu, ktorú iniciovala strana Smer - sociálna demokracia (Smer-SD) . Podľa predstaviteľov opozičnej strany to má byť prvá ucelená schôdza o koronavíruse , o dopadoch a opatreniach, ktoré treba prijať.Šéf Smeru-SD Robert Fico na tlačovej konferencii 13. apríla povedal, že schôdza by mala byť aj „akýmsi povinným súdom vo vzťahu k tomu, čo navystrájala táto vláda.“ Začiatok 26. schôdze je naplánovaný na 14:00. Smer-SD ráta s tým, že poslanci neschvália jej program a schôdza sa tak neuskutoční.Na mimoriadnej schôdzi sa chcú poslanci Smeru-SD pýtať napríklad aj na to, kto bude niesť zodpovednosť za vysoký počet obetí koronavírusu. Druhú tému, ktorú chcú otvoriť, je zodpovednosť za iné úmrtia. Tretia vážna téma je podľa nich akútny nedostatok vakcín v apríli 2021. Otvoriť chcú aj tému nákupu ruskej vakcíny Sputnik V či chybného výberu antigénových testov. Parlament má k týmto témam prijať uznesenie.