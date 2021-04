Trnava je opäť pripravená na turistov, sprístupnená bude aj Mestská veža

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

21.4.2021 (Webnoviny.sk) - Trnava je po viac ako štyroch mesiacoch opäť pripravená na príchod turistov. Od stredy 21. apríla bude v prevádzke Turistické informačné centrum a sprístupnená bude Mestská veža. Výstup na ňu je možný každú celú hodinu od 10:00 do 17:00, posledný vstup je o 16:00. Informoval o tom Alexander Prostinák, zastupujúci výkonný riaditeľ oblastnej organizácie cestovného ruchu Trnava Tourism.„Na vstup do prevádzky bude potrebné mať riadne nasadený respirátor a preukázať sa platným negatívnym testom alebo iným osvedčením podľa platnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR . V Turistickom informačnom centre (TIC) môžu byť najviac dvaja návštevníci, v Mestskej veži ich môže byť najviac šestnásť,“ hovorí manažér TIC Michal Praj. Samozrejmosťou je dezinfekcia, ktorá bude k dispozícii pri vstupe.V tomto roku by nielen Mestská veža, ale aj celá turistická destinácia mala byť lepšie pripravená na sluchovo a zrakovo postihnutých návštevníkov. Pre turistov je už k dispozícii príbehový audiosprievodca po Trnave s názvom Špacírka Trnavou – City Walk, do ponuky pribudnú aj nové suveníry.Trnavský cestovný ruch zaznamenal v minulom roku výrazný pokles. Dôvodom je pandémia koronavírusu , ktorá negatívne ovplyvnila turizmus na celom svete. Trnavské TIC zaznamenalo v roku 2020 medziročný pokles návštevnosti o 35 percent. Mestskú vežu dokonca navštívilo až o 51 percent menej ľudí ako v roku 2019. Najhoršie dopadol počet prenocovaní, ktorý sa prepadol o 72 percent. Jediným mesiacom roku 2020, ktorý v návštevnosti prekonal rok 2019, bol august.