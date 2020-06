Mimoriadna situácia na Slovensku trvá aj naďalej, má to vplyv na sociálne odvody SZČO

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

15.6.2020 - Núdzový stav pre šírenie pandémie koronavírusu Covid-19 ukončila vláda od 14. júna tohto roka, mimoriadna situácia však naďalej trvá. V tlačovej správe to uviedol Peter Višváder, hovorca Sociálnej poisťovne.Poisťovňa upozorňuje, že skončenie núdzového stavu neznamená skončenie mimoriadnej situácie, ktorú vláda vyhlásila od 12. marca 2020."Kým nebude ukončená mimoriadna situácia, stále platí, že živnostníci a ostatné samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) môžu daňové priznanie za rok 2019 podať až do konca mesiaca nasledujúceho po tom, ako vláda ukončí trvanie mimoriadnej situácie," skonštatoval.Sociálna poisťovňa až po odovzdaní daňových priznaní za rok 2019 bude môcť určiť, či a v akej výške budú SZČO povinné platiť poistné v ďalšom období. "Do tohto času povinne poistené SZČO naďalej platia poistné na sociálne poistenie tak ako doteraz," tvrdí Višváder.