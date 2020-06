Rusko vyhostilo dvoch českých diplomatov, súvisí to s kauzou Ricín

Ide o recipročné vyhostenie

Rus mal otráviť troch politikov

Išlo o vymyslenú informáciu

15.6.2020 - Rusko vyhostilo dvoch českých diplomatov. Potvrdil to český veľvyslanec v Moskve Vítězslav Pivoňka, ktorého si na pondelok v súvislosti s diplomatickou roztržkou okolo kauzy ricín predvolalo ruské ministerstvo zahraničia.Podľa českej diplomacie je to očakávaná a symetrická reakcia. Česká republika v súvislosti s aférou už skôr tiež vyhostila dvoch diplomatov. Česko považuje problém za vyriešený.Vyhostenie ruských diplomatov oznámila česká diplomacia 5. júna. Pivoňka podľa agentúry TASS povedal, že ho v pondelok na ruskom ministerstve zahraničia informovali o odvetnom kroku - recipročnom vyhostení dvoch českých diplomatických pracovníkov.Ruská diplomacia už skôr avizovala, že Moskva prijme "odvetné opatrenia". V diplomacii je obvyklé, že po vyhlásení diplomata za personu non grata je lehota na opustenie krajiny 48 hodín. Kauza ricín sa týka údajného plánu na otravu troch českých komunálnych politikov.Časopis Respekt vo svojom článku napísal, že do Prahy mal pricestovať muž s ruským diplomatickým pasom, ktorý so sebou priviezol jed ricín, aby otrávil troch miestnych politikov, ktorí sa podieľali na demontáži sochy maršala Koneva či premenovaní námestia pred ruským veľvyslanectvom na počesť Borisa Nemcova.Nakoniec sa ukázalo, že české bezpečnostné zložky reagovali na "cielene vymyslenú informáciu" vypustenú jedným z pracovníkov ruského veľvyslanectva v Prahe.Bezpečnostná informačná služba (BIS) uviedla, že prípad pred niekoľkými dňami uzavrela, informuje český spravodajský portál Novinky.cz.