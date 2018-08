Mimoriadna situácia v Ľubeli trvá už týždne

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Ľubeľa 8. augusta (TASR) – Po dlhotrvajúcich dažďoch, ktoré v polovici júla zasiahli viaceré oblasti Slovenska, vyhlásili v liptovskej obci Ľubeľa mimoriadnu situáciu. Sila vysokej hladiny miestneho potoka zapríčinila podmytie oporného múru cesty tretej triedy Správy ciest Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) vedúcej cez obec, čo predstavovalo nebezpečenstvo nielen pre šoférov, ale i domácich. K odovzdaniu staveniska došlo v stredu – takmer tri týždne po tom, čo situácia vznikla. Podľa starostu Ľubele Erika Gemzického by ŽSK mal byť pripravený takéto udalosti riešiť okamžite.skonštatoval Gemzický.Hovorkyňa ŽSK Martina Remencová pre TASR uviedla, že s riešením mimoriadnej situácie začali ihneď, ako bola vyhlásená.konkretizovala.Od nasledujúceho dňa sa podľa hovorkyne v postihnutej oblasti robili zabezpečovacie práce - orezávali sa náletové dreviny a krov v blízkosti poškodeného oporného múru.vysvetlila. Zároveň podľa Remencovej prebiehali rokovacie konania so stavebnými firmami, ktoré mali kapacity na začatie prác.Zmluvu o dielo s uchádzačom, ktorý v rokovacom konaní predložil najvýhodnejšiu cenovú ponuku a ktorý je schopný dodržať technický postup stanovený Správou ciest ŽSK, podpísali v utorok 7. augusta. Podľa informácií Remencovej by sa práce na odstránení pôvodného oporného múru a výstavbe nového mali začať po odovzdaní staveniska.dodala.Podľa starostu obce je však doterajší priebeh prác v úseku i časový harmonogram nepostačujúci.uzavrel.