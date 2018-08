Pracovníci varujú pred kolapsom sociálnych služieb

Ilustračné foto. Foto: TASR - Erika Ďurčová Foto: TASR - Erika Ďurčová

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 8. augusta (TASR) – Situácia v oblasti sociálnych služieb sa každým rokom na Slovensku zhoršuje tak, že hrozí kolaps poskytovania týchto služieb. Tvrdí to Asociácia odborných pracovníkov sociálnych služieb v otvorenom liste, ktorý zaslala premiérovi Petrovi Pellegrinimu (Smer-SD), predsedovi parlamentu Andrejovi Dankovi (SNS), ale aj Združeniu miest a obcí Slovenska. Vládu kritizuje za nedostatočné legislatívne a vzdelávacie podmienky, ako aj neodborné novely v oblasti sociálnych služieb.uviedla prezidentka asociácie Mária Kovaľová.Asociácia tvrdí, že každým rokom sa situácia v oblasti sociálnych služieb nielen dramatizuje, ale naberá tak silne neprofesionálny charakter, že ak sa v čo najkratšom čase tento prístup predstaviteľov rezortu práce, ako aj samospráv nezastaví, bude Slovensko čeliť veľmi vážnym následkom, ktoré môžu spôsobiť kolaps poskytovania bezpečných sociálnych služieb.tvrdí Kovaľová.Situácia sa podľa asociácie začala zhoršovať od roku 2009, keď vstúpil do platnosti zákon o sociálnych službách z dielne ministerstva práce.tvrdí Kovaľová.Upozornila na to, že Slovensko sociálnymi službami zaostáva 45 rokov za škandinávskymi krajinami, 30 rokov za Nemeckom a 12 rokov za Českou republikou. Podľa Kovaľovej je to smutnou vizitkou sociálnej vlády.avizovala Kovaľová.Odborní pracovníci a riaditelia, ktorí pracujú v sociálnych službách často za ponižujúcu mzdu a vo veľmi zlých pracovných podmienkach, sa podľa Kovaľovej nenechajú šikanovať a kriminalizovať takzvanou sociálnou kobrou.dodala Kovaľová.Nepripravený finančný koncept udržateľnosti dlhodobej starostlivosti o seniorov, a to nielen finančný, ale aj koncept zabezpečenia odborného personálu, vraj spôsobí, že o starých ľudí sa o krátku chvíľu nebude mať kto a ani za čo postarať.dodala Kovaľová.