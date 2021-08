Mimoriadna zmena CP a obmedzenie vedenia autovozňa

Vlak SC Pendolino 243 (Praha hl. n. 15:12 – Košice 23:11) bude opätovne zavedený od 24. 9. 2021.



Vlak bude vedený v piatky a 27. 10., 16. 11., nepôjde dňa 29. 10.



Vlak SC Pendolino 242 (Košice 4:47 – Praha hl. n. 12:27) bude opätovne zavedenýod 25. 9. 2021.



Vlak bude vedený v soboty a 28. 10., 17. 11., nepôjde dňa 30. 10.





V dňoch 4./5. 9. 2021 nebude z dôvodu výluky vo vlaku R 614 Tatran Zemplín (Humenné 21:54 – Bratislava hl. st. 5:49) radený vozeň na prepravu automobilov. Vlak R 614 bude mať v noci zo 4. na 5. septembra zmenený cestovný poriadok v úseku Humenné – Liptovský Mikuláš a bude v tomto úseku vedený ako vlak R 11614.



V dňoch 5./6. 9. 2021 nebude z dôvodu výluky vo vlaku R 615 Tatran Zemplín (Bratislava hl. st. 22:53 – Humenné 6:33) radený vozeň na prepravu automobilov.



20.8.2021 (Webnoviny.sk) - V septembri sa opäť zavádzajú vlaky SuperCity Pendolino do Prahy, ktoré nepremávali kvôli koronavírusu od marca 2020.V sobotu 21. 8. 2021 vstupuje do platnosti mimoriadna zmena Cestovného poriadku Železníc Slovenskej republiky (CP ŽSR), v ktorej sú zapracované nasledovné novinky a zmeny vo vedení vlakov diaľkovej dopravy v mesiaci september 2021:Vedenie vlakov bolo pozastavené spolu so všetkými medzištátnymi spojmi ešte počas 1. vlny koronavírusu od marca 2020.Obmedzenie vedenia autovozňaInformačný servis