Rada ÚVO bude nekompletná, vláda sa omeškala a nestihla doplniť nových členov

Najvyššie nároky na vládu

Presun na správne súdy

Mohli osloviť najlepších kandidátov

Medzi kompetencie rady patrí rozhodovanie o odvolaniach proti meritórnym rozhodnutiam úradu.

20.8.2021 (Webnoviny.sk) - Vláda nestihla termín určený zákonom na to, aby doplnila členov Rady Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO), ktorým sa končí funkčné obdobie. Na sociálnej sieti to uvádza organizácia Transparency International Slovensko (TIS) s tým, že od budúceho týždňa má rada prísť o dvoch z celkovo deviatich členov, keďže sa im funkčné obdobie končí 24. augusta.Podľa zákona má pritom vláda nového člena Rady ÚVO vymenovať najneskôr mesiac pred uplynutím funkčného obdobia doterajšieho člena.Podľa TIS je málo pravdepodobné, že by sa kabinet rozhodol skompletizovať radu na poslednú chvíľu. „Do hodnotiacej komisie, ktorej úlohou malo byť vybrať pre vládu vhodné nominácie, sme boli aj tento rok prizvaní i my. Okrem úvodného júlového stretnutia však komisia v práci ďalej nepokračovala," uvádza organizácia s tým, že proces uviazol na vláde, ktorá vo veci doteraz nerozhodla.„Na ľudí v rade by sme pritom mali mať najvyššie nároky, keďže majú posledné slovo pri rozhodovaní o obrovských zákazkách a pokutách, ročne v objeme stoviek miliónov eur," zdôrazňuje TIS.Zároveň organizácia pripomína, že novela zákona o verejnom obstarávaní, ktorú by mal parlament schvaľovať na septembrovej schôdzi, radu ruší a jej kompetencie presúva na vznikajúce správne súdy.„Komisia upozornila vládu na to, že výber nových členov rady, ktorí by mali byť vo funkciách iba štyri mesiace, len ťažko pritiahne najlepších kandidátov. Riešenie videla okrem iného v tom, aby vláda predĺžila rade mandát aj na prechodné obdobie," uvádza TIS.S problematickou obmenou sa podľa organizácie dalo zároveň vysporiadať aj tak, že by oslovili najlepších kandidátov z minuloročného otvoreného výberu, či by nemali záujem pôsobiť v rade aj na kratšie obdobie.Členmi Rady ÚVO sú predseda úradu, dvaja podpredsedovia úradu a šesť ďalších členov, ktorých vymenováva a odvoláva vláda SR.