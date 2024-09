Mimoriadne zasadnutie ústavnoprávneho výboru koalícia neumožnila, Susko mal na ňom vysvetľovať svoje rozhodnutia

Hrdinovia na videách

Prepustenie Kováčika

5.9.2024 (SITA.sk) - Koaliční poslanci neumožnili otvoriť mimoriadne zasadnutie ústavnoprávneho výboru.Informovali o tom členovia Ústavnoprávneho výboru Národnej rady SR za Progresívne Slovensko (PS) Branislav Vančo s tým, že to považujú za mimoriadne arogantné voči verejnosti, ktorá má právo na to, aby minister spravodlivosti Boris Susko Smer-SD ) vysvetľoval svoje rozhodnutia.„Susko a ďalší vládni predstavitelia sú veľkými hrdinami, keď hovoria na videách alebo na tlačových konferenciách. Keď sa však majú za svoje skutky zodpovedať pred výborom, zabezpečia, aby výbor nebol uznášaniaschopný," vyhlásila Plaváková.Poslanci za PS zdôraznili, že minister musí svoje rozhodnutia vysvetľovať.„Mal ozrejmiť, prečo rozhodol o prepustení odsúdeného korupčníka a bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika. Ten bol medzitým uznaný za vinného aj v druhom korupčnom prípade, čo by už malo ministra Suska viesť k vážnemu zváženiu svojho odstúpenia," uviedli poslanci s tým, že návrh na odvolanie ministra podali, pričom rokovať by sa o ňom malo na septembrovej schôdzi parlamentu.„Ministra dovtedy vyzývame, aby zrušil svoje rozhodnutie, v dôsledku ktorého je Kováčik na slobode. Niet žiadneho dôvodu, aby mal usvedčený korupčník takéto špeciálne zaobchádzanie," uzavreli poslanci.