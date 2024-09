Ministerstvo kultúry SR berie na vedomie štrajkovú pohotovosť jednej časti kultúrnej obce

5.9.2024 (SITA.sk) - Ministerstvo kultúry (MK) SR berie na vedomie štrajkovú pohotovosť jednej časti kultúrnej obce. Ako pre agentúru SITA uviedla vedúca Odboru komunikácie MK SR Petra Bačinská , ide o ústavné právo a ministerstvo ho rešpektuje.„Vedenie rezortu kultúry však vzišlo z demokratických volieb, a preto by bolo vhodné, ak by aj štrajkujúca časť kultúrnej obce, rešpektovala túto skutočnosť," podotkla a dodala, že vedenie rezortu postupuje v zmysle programového vyhlásenia vlády, ktoré vzniklo na základe platného mandátu z demokratických volieb do parlamentu.„Nerozumieme, z akého dôvodu hovoria pracovníci, ktorí vstúpili do štrajkovej pohotovosti o šikane, zastrašovaní a nekompetentnosti súčasného vedenia ministerstva kultúry, keďže práve táto časť kultúrnej obce, neustále vytvára verejný tlak a kladie si podmienky, aby bolo v kultúre všetko explicitne podľa ich predstáv," uviedla ďalej Bačinská.Dodala, že pracovníci, ktorí vstúpili do štrajkovej pohotovosti, tak činia bez zodpovednosti za verejné financie. Táto zodpovednosť je podľa jej slov na vedení rezortu kultúry.Časť slovenskej kultúrnej obce vstúpila do štrajkovej pohotovosti. Zatiaľ nejde o ostrý štrajk, pri ktorom by prerušili prácu. Sformoval sa aj výbor kultúrneho štrajku, koordinuje ho platforma Otvorená kultúra! Dôvodom na vstup do štrajkovej pohotovosti je podľa organizátorov alarmujúca situácia v kultúrnej sfére.