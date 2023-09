Mimoriadnu schôdzu k zrušeniu potreby vydávania potvrdení migrantom opäť neotvorili (naživo)

11.9.2023 - Mimoriadnu schôdzu Národnej rady SR poslanci v pondelok na neotvorili.

Poslanci Národnej rady (NR) SR nebudú rokovať o vládnom návrhu novely zákona o pobyte cudzincov, ktorá mala riešiť zmeny pri vydávaní potvrdení pre cudzincov. Poslancom sa v pondelok ani na druhý pokus nepodarilo otvoriť mimoriadnu schôdzu, na ktorej mali o zákone rokovať.





V rokovacej sále sa prezentovalo len 69 poslancov, čo nie je nadpolovičná väčšina všetkých poslancov, NR SR preto nebola uznášaniaschopná. Predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) následne ukončil schôdzu.Návrh novej legislatívy mal priniesť zmenu, podľa ktorej by už polícia nevydávala potvrdenie o zotrvaní na území Slovenska každému cudzincovi. Z povinnosti sa mala stať iba možnosť. Dostávať potvrdenie by nemali najmä tí, ktorí cez Slovenskú republiku iba migrujú do iného štátu. Vláda návrhom reagovala na zvyšujúcu sa nelegálnu migráciu. Parlamentu navrhovala materiál prerokovať v skrátenom legislatívnom konaní.