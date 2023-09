Ukrajinská armáda pokračuje v ofenzívnych operáciách, bleskovou akciou obsadila aj časť obce Opytne

Postup pri obci Robotyne

Obsadená obec Opytne

11.9.2023 (SITA.sk) - Ukrajinské ozbrojené sily pokračujú v ofenzívnych operáciách v západnej časti Záporožskej oblasti na juhu krajiny a v nedeľu dosiahli ďalší postup. Podľa webu Kyiv Independent to uviedol to americký Inštitút pre štúdium vojny (ISW) Geolokačné videozáznamy zverejnené v nedeľu ukázali, že ukrajinskí vojaci dosiahli zisky východne od obce Novoprokopivka, ktorá leží 18 kilometrov juhovýchodne od mesta Orichiv v Záporožskej oblasti.Hovorca tavrijskej skupiny ukrajinskej armády Oleksandr Štupun v nedeľu povedal, že ukrajinskí vojaci pokračujú v postupe pri obci Robotyne , ktorá sa nachádza 12 kilometrov južne od Orichiva, a oslobodili 1,5 kilometra štvorcového.Hovorca ukrajinských síl na východe krajiny Iľja Jevlaš informoval, že ukrajinská armáda dosiahla úspech aj v blízkosti obce Kliščijivka v Doneckej oblasti nachádzajúcej sa približne sedem kilometrov juhozápadne od mesta Bachmut Ukrajinská armáda bleskovou operáciou obsadila aj časť obce Opytne južne od mesta Avdijivka v Doneckej oblasti na východe krajiny. Uviedol to v nedeľu šéf vojenskej administratívy mesta Avdijivka Vitalij Barabaš.„Vo všeobecnosti situácia na línii v okolí mesta Avdijivka zostáva veľmi napätá. Rusi tlačia zo severu. My sme dosiahli úspech na juhu pri obci Opytne. Tento úspech je podľa môjho názoru veľmi významný," povedal Barabaš.„Dúfame, že obec Opytne bude onedlho úplne pod kontrolou ukrajinskej armády," dodal. Informuje o tom web Ukrajinská pravda.