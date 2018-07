Mimoriadny večer upozorní na prípad ukrajinského režiséra O. Sencova

Na archívnej snímke z 21. júla 2015 Oleg Sencov v súdnej sieni v Rostove na Done. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 30. júla (TASR) - Filmový portál Kinečko, Amnesty International Slovensko a Nová Cvernovka pripravujú mimoriadny večer, ktorým chcú upozorniť na prípad ukrajinského režiséra Olega Sencova. Ten vyše 70 dní drží v ruskom väzení protestnú hladovku.Súčasťou podujatia, ktoré sa uskutoční v bratislavskej Novej Cvernovke v utorok 7. augusta o 18.00, bude projekcia dokumentu o jeho prípade Proces: Ruský štát vs. Oleg Sencov.TASR informovala za organizátorov Zuzana Golianová. Sumu, ktorú vyzbierajú vo forme dobrovoľného vstupného, odovzdajú rodine Olega Sencova.dodala.Dokument Proces: Ruský štát vs. Oleg Sencov vznikol v estónsko-poľsko-českej produkcii. Základnú os filmu tvorí priebeh procesu s ukrajinským režisérom, ktorý sa počas udalostí na Ukrajine aktívne zapojil do občianskych procesov a netajil sa tým, že neuznáva ruskú anexiu Krymu. V máji 2014 ho zadržali ruské bezpečnostné orgány, následne ho, okrem iného, obvinili z prípravy teroristických útokov a za údajné členstvo v ukrajinskom nacionalistickom hnutí Pravý sektor. Dôkazy budili od začiatku pochybnosti a postupy ruskej strany vyvolali vlnu medzinárodných protestov. Aj napriek tomu uznal ruský súd Olega Sencova vinným a odsúdil ho na 20 rokov väzenia.Dokument režíroval a pod scenár a kameru sa podpísal Askold Kurov, filmár narodený v Uzbekistane, ktorý žije od roku 1991 v Rusku.