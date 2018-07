V horúcom počasí vtákom pomôžete napájadlom, stačí aj miska

Ilustračné foto. Foto: TASR/Dušan Hein Foto: TASR/Dušan Hein

Bratislava 30. júla (TASR) - V letných horúčavách rýchlo vysychajú prirodzené zdroje vody pre vtáctvo. Ľudia im však môžu pomôcť vytvorením bezpečného prístupu k vodným plochám alebo vytvorením nového napájadla.hovorí Lucia Deutschová z Ochrany dravcov na Slovensku. Upozorňuje však, že je potrebné dodržiavať určité zásady.Umelé jazierka alebo napájadlá by podľa Deutschovej mali byť plytké (5 - 10 cm) s rozmermi minimálne 30 x 30 cm (ideálne 40 x 60 cm). Mali by sa nachádzať v tieni alebo polotieni a mimo dosahu predátorov. Ideálne je miesto s oblými okrajmi, konárikmi a kameňmi, kde vtáci môžu dosadnúť.Vodu v napájadle je tiež potrebné meniť, aby sa v nej nemnožili baktérie.dodáva Deutschová. Zdôrazňuje však, že napájadlá by mali byť k dispozícii len v teplých dňoch. V zime totiž vtákom môže premočené perie zamrznúť.Medzi častých návštevníkov napájadiel podľa Deutschovej patria sýkorky, pinky, kanáriky, drozdy alebo stehlíky, najmä v skorých ranných či obedňajších hodinách. Vtáky si zdroj rýchlo nájdu a v prípade opakovanej návštevy si toto miesto aj zapamätajú.Niekedy treba upraviť aj prirodzené zdroje vody, napríklad ak ich dostupnosť komplikuje strmý breh.vysvetľuje Deutschová. Rovnako sa dá postupovať v prípade veľkých nádob na zadržiavanie vody. Tie sa inak môžu stať pre vtáky smrteľnou pascou. Operence sa totiž nedokážu dostať k okraju a utopia sa. V opačnom prípade je potrebné nádoby zakryť, aby neboli lákadlom.