Mimovládka ocenila postup vlády a transparentnejší výber členov Rady ÚVO, opäť však upozornila na nedostatky v procese

29.7.2022 (Webnoviny.sk) - Mimovládna organizácia Transparency International Slovensko priaznivo prijala, že sa vláda vracia k transparentnejšiemu výberu členov Rady Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).Nedávno prijaté pravidlá zaručujú verejné vypočutie kandidátov aj zverejnenie ich životopisov a projektov, účasť zástupcov občianskeho sektora vo výberovej komisii, rozhodovanie na základe merateľných kritérií či zverejnenie ich hlasovania.Inštitúcia ocenila, že sa tak vláda rozhodla aj po jej kritike vlaňajšieho málo transparentného doplňovania odvolacieho orgánu ÚVO a rozhodla sa vrátiť k modelu z leta 2020, ktorý považovala za príklad dobrej praxe.Ako jedna z mimovládok, ktorá sa téme verejného obstarávania dlhé roky venuje, preto s účasťou v komisii opäť súhlasila.„Isté riziká však vidíme aj dnes. Výber komisie má len odporúčací charakter a pravidlá nereflektujú náš návrh, aby vláda musela prípadný nesúhlas s odporúčaniami komisie verejne zdôvodniť. Výberové konanie sa deje na poslednú chvíľu a uprostred dovolenkového obdobia, keďže dvom členom komisie končí mandát už o niekoľko týždňov,“ uviedla na sociálnej sieti Transparency.Najväčšou výzvou podľa organizácie bude, či výberové konanie dokáže prilákať dostatok kvalitných odborníkov a nielen „biele kone" veľkých korporácií či finančných skupín.O to viac, že noví členovia Rady ÚVO v nej zasadnú len zhruba na rok, keďže jej kompetencie majú podľa novely zákona o verejnom obstarávaní prejsť na vznikajúce správne súdnictvo.„Veríme, že aj nové pravidlá a účasť občianskeho sektora v komisii dôveryhodnosti a atraktívnosti výberového procesu pomôžu,“ očakáva nezisková inštitúcia.Rada nebude kompletná ani po tohtoročnom výbere dvoch členov. Dlhodobo v nej zostáva prázdne miesto pre nevymenovaného podpredsedu ÚVO, keďže vláda kandidátku navrhnutú predsedom ÚVO Miroslavom Hlivákom zablokovala.„Dôvodom je aj to, že Hlivák vo funkcii tiež čoskoro končí a zástupcu by si tak mal vyberať až jeho nasledovník,“ podotkla Transparency. Okrem výzvy na predkladanie návrhov kandidátov na dvoch členov rady je už dlhšie zverejnená aj výzva na uchádzačov na nového šéfa ÚVO.„Tento výber bude z nášho pohľadu patriť k jedným z najdôležitejších počas aktuálneho volebného obdobia,“ dodala mimovládka.