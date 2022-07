Všetkým rovnako alebo podľa výšky dôchodku? Názory ľudí na jednorazovú pomoc sa líšia podľa toho, koho volili

Percentuálne navyšovanie penzií

Názory sa líšia od straníckej príslušnosti

Názory na riešenie finančnej pomoci dôchodcom sa pritom líšia podľa toho, k akej politickej strane alebo hnutiu respondenti inklinujú.

30.7.2022 (Webnoviny.sk) - Ak by sa vláda rozhodla dôchodcom poskytnúť jednorazovú pomoc, väčšiu sumu by mali dostať penzisti s nižším dôchodkom a menšiu čiastku penzisti s vyšším dôchodkom.V exkluzívnom prieskume agentúry AKO pre TV JOJ sa tak vyjadrilo 53,5 percenta respondentov.Niečo cez 15 percent oslovených by súhlasilo s tým, aby finančná pomoc tvorila rovnaké percento z výšky dôchodku, teda nižšiu pomoc by dostali penzisti s nižším dôchodkom. Zvyšní respondenti sa k tejto otázke nevedeli vyjadriť alebo nechceli odpovedať.Vyplatiť väčšiu sumu penzistom s nižším dôchodkom a menšiu čiastku penzistom s vyšším dôchodkom preferovali v rovnakej miere muži aj ženy. U oboch pohlaví išlo o väčšinu respondentov.Ako ďalej vyplynulo z prieskumu, tretina oslovených vo veku od 18 do 33 rokov by dala všetkým penzistom rovnakú sumu, pričom 48 percent opýtaných v tejto vekovej kategórii by dopriala väčšiu finančnú čiastku dôchodcom s menšou penziou.V kategórii respondentov vo veku od 50 do 65 rokov by 59 percent z nich preferovalo, aby vláda viac finančne pomohla dôchodcom s nižšou penziu a menej dôchodcom s vyššou penziou. Všetkým dôchodcom by dalo rovnakú sumu 26 percent opýtaných v tejto vekovej kategórii.Vyplatiť väčšiu sumu penzistom s nižším dôchodkom a menšiu čiastku penzistom s vyšším dôchodkom najviac preferujú voliči KDH a hnutia Republika a najmenej voliči koalície OĽaNO, NOVA, Kresťanská únia a Zmena zdola a hnutia Sme rodina.Za takéto riešenie finančnej pomoci je na jednej strane 72 percent voličov KDH a 66 percent voličov hnutia Republika, na druhej strane 48 percent voličov koalície OĽaNO, NOVA, Kresťanská únia a Zmena zdola a 44 percent voličov hnutia Sme rodina.Voliči hnutia Sme rodina v rovnakej miere podporili možnosť vyplatiť všetkým dôchodcom rovnakú sumu, keď sa tak vyjadrilo 44 percent opýtaných. Vyplatiť rovnakú finančnú pomoc všetkým dôchodcom podporuje aj tretina voličov koalície OĽaNO, NOVA, Kresťanská únia a Zmena zdola.Prieskum sa uskutočnil od 7. do 14. júla na vzorke tisíc respondentov. Výskumná vzorka bola reprezentatívna voči dospelej populácii Slovenska z hľadiska pohlavia, veku, vzdelania, kraja a národnosti. Prieskum realizovala agentúra AKO, ktorá pôsobí na trhu 30 rokov.