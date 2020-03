Mimovládka Transparency navrhuje zrušiť rezervu premiéra, Pellegrini rozdával peniaze pred odchodom

Peniaze sa mohli použiť zmysluplnejšie

Kritizovaný dar na Deň kroja

23.3.2020 - Rezervu predsedu vlády SR je podľa mimovládnej organizácie Transparency International Slovensko (TIS) potrebné zrušiť. Vo svojom statuse na sociálnej sieti totiž TIS poukázala na pochybnosti s dotáciami, ktoré úrad expremiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD) podpísal deň pred podaním demisie vlády. TIS tvrdí, že tento nástroj finančnej podpory si neplní svoju funkciu.Na nejasnosti v súvislosti s prideľovaním takejto formy finančnej podpory v nedeľu upozornil aj Ondrej Dostál (OKS) a poslanec NR SR (klub SaS ) vo svojom blogu. Konštatuje v ňom, že Pellegrini v čase koronakrízy rozdelil sumu 349-tisíc eur neefektívne a zväčša medzi starostov za Smer- sociálnu demokraciu (Smer-SD).TIS podotýka, že v tomto prípade nejde iba o tradičné výhrady k netransparentnému či neférovému prerozdeľovaniu peňazí. „Je trestuhodné, že v čase koronakrízy nebol ani cent z týchto prostriedkov využitý na zmierňovanie dopadov epidémie. Rezerva má byť pritom podľa zákona využívaná práve na ‚krytie nepredvídaných výdavkov‘,“ ozrejmuje organizácia. Dodáva, že neobstojí ani expremiérove vysvetlenie, že zmluvy sa administratívne pripravovali dlho. Ďalej poznamenáva, že vzhľadom na krízovú situáciu mohol Úrad vlády SR pôvodné rozhodnutia prehodnotiť a peniaze použiť inak a zmysluplnejšie.„Z doterajších skúseností, keď je schéma zneužívaná najmä na finančné zvýhodňovanie spriaznených, nám nevychádza iné, ako že rezervu predsedu vlády treba radšej zrušiť,“ tvrdí TIS. Podľa nej by si nová vláda mala vziať z doterajšej praxe ponaučenie a spôsob prideľovania dotácií na „nepredvídané výdavky“ zmeniť.Organizácia 12. februára upozornila, že z rezervy predsedu vlády úrad venoval 50-tisíc eur občianskemu združeniu Slovenka na organizáciu folklórneho Dňa kroja v Banskej Bystrici. V daný deň vyšiel v časopise Slovenka patriaci pod danú organizáciu rozhovor s vtedajším premiérom. Časopis sa vtedy ohradil voči tomu, že by rozhovor s premiérom súvisel s dotáciou vyčlenenou z rezervy.Predseda Občianskej konzervatívnej strany Ondrej Dostál vo svojom blogu upozornil, že Pellegrini v posledný deň svojho pôsobenia podpísal 18 zmlúv o poskytnutí dotácie z rezervy predsedu vlády. Rozdelil sumu 349-tisíc eur, teda vyše 20 percent sumy, ktorá bola vyčlenená v štátnom rozpočte na rok 2020. Podľa Dostála boli najúspešnejšou kategóriou žiadateľov o dotácie obce so „smeráckymi starostami“. Konštatoval, že od začiatku roka Pellegrini podpísal 38 zmlúv za 998-tisíc eur. „Čiže takmer dve tretiny z celoročnej rezervy predsedu vlády minul za necelý štvrťrok,“ uviedol Dostál.