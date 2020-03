Koronavírus: Na Slovensku máme ďalší prípad. Matovič chce viac testov, ale nie trápnymi rýchlotestami (online)

15:32 Národná garda má v troch amerických štátoch pomôcť v boji proti šíreniu koronavírusu.

15:14 Epidémia koronavírusu bude podľa mníchovského inštitútu Ifo stáť nemeckú ekonomiku stovky miliárd eur vo forme výpadku produkcie, povedie k skráteniu pracovných úväzkov, k prudkému rastu nezamestnanosti a výrazne zaťaží štátny rozpočet.

15:05 Nákazu potvrdili aj u odsúdeného vo väznici.

13:55 Ambulantní lekári adresovali výzvu novej vláde premiéra Igora Matoviča (OĽaNO).

12:04 Kuba poslala skupinu 52 lekárov a sestier do talianskej Lombardie , kde budú pomáhať v boji proti koronavírusu. Ide už o šiestu takúto lekársku skupinu, ktorú Kuba v rámci solidarity vyslala do zahraničia v čase novej epidémie. Kubánski lekári už pomáhajú aj vo Venezuele, Nikarague či na Jamajke. Kuba má zatiaľ 35 nakazených COVIDom-19. Informovala agentúra Reuters.

11:41 Lekári z gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia ružinovskej nemocnice nemajú koronavírus , uviedol minister zdravotníctva Marek Krajčí . Ďalší, pozitívne testovaný lekár, neprišiel do kontaktu so žiadnymi pacientmi.

11:03 V Česku mali k pondelňajšiemu ránu 1165 pozitívnych prípadov. Najnovšie čísla zverenil na Twitteri český minister zdravotníctva Adam Vojtěch. Od nedele evidujú aj jednu obeť, v nemocnici Na Bulovce zomrel 95-ročný pacient.

10:22 Dopravný podnik Bratislava (DPB) ruší od utorka 24. marca až do odvolania linku číslo 7. Dôvodom je výrazný pokles cestujúcich, ktorí denne dochádzajú regionálnymi vlakmi a autobusmi do Bratislavy.

10:52 Žiaci a študenti v Česku by sa do škôl mohli vrátiť v druhej polovici mája, informuje Česká televízia .

9:51 Vláda by sa podľa zamestnávateľov pri prijímaní opatrení na podporu ekonomiky zasiahnutej hrozbou šírenia koronavírusu mala zamerať na kompenzáciu nákladov na zamestnancov a na zlepšenie cash-flow podnikateľských subjektov.

9:50 Nemecká kancelárka Angela Merkelová nie je nakazená koronavírusom. Testovali ju po tom, čo ju proti pneumokokom očkoval lekár pozitívny na koronavirus, informuje agentúra Reuters.

9:36 Nemecko hlási vyše 22700 nakazených a 86 mŕtvych na koronavírus, oznámila agentúra Reuters.

9:26 Z ôsmich obvodných ambulancií všeobecných praktických lekárov pre dospelých sídliacich v budove púchovskej Polikliniky Zdravie fungujú len dve. Šiesti lekári sú totiž v nútenej karanténe po tom, čo u jedného z nich testy potvrdili nákazu koronavírusom.

9:23 Nový Zéland bude od stredy večera na zhruba štyri týždne úplne uzavretý. Obyvatelia budú musieť zostať doma, všetky podniky, ktoré nie sú nevyhnutné, budú musieť byť zavreté a prestať budú tiež musieť všetky nepotrebné aktivity.

9:21 Ústredný krízový štáb zasadne dnes o 11:00, následne o 14:00 zasadne aj vláda, informoval tlačový odbor úradu vlády.

9:13 Obchodný reťazec Kaufland skracuje otváracie hodiny. Od pondelka do soboty po novom budú všetky predajne otvorené od 7:00 do 20:00. Nedeľná prevádzka od 8:00 do 20:00 zostáva nezmenená. Výnimkou bude len predajňa v bratislavskom AVION Shopping Parku, pre ktorú platia zmenené otváracie hodiny už od štvrtka 19. marca. Počas celého týždňa je prevádzka otvorená od 8:00 do 19:00.