Mimovládka Transparency podala podnet poslanca Ňarjaša, propagoval energetický nápoj

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

3.11.2020 - Mimovládna organizácia Transparency International Slovensko (TIS) podáva podnet na výbor NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií na poslanca Erika Ňarjaša (OĽaNO) za propagovanie výrobku.Ako uviedla organizácia vo svojom profile na sociálnej sieti, poslancovi hrozí strata dvanástich mesačných platov. Podľa TIS totiž Ňarjaš cez víkend robil „okato reklamu“ novému energetickému nápoju. Podotýkajú, že neobstojí ani Ňarjašov argument, že išlo o charitu.TIS v statuse uviedla, že politikom opakovane prechádza porušovanie zákona, ktorý im zakazuje komerčnú reklamu, keďže tento zákon vymáha parlamentný výbor, a teda sami politici.„Keďže nová koalícia prišla do funkcií so sľubmi zmeny politickej kultúry, je to dobrá príležitosť si to overiť v praxi,“ dodala mimovládka.