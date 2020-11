Pre ministerstvo spravodlivosti i súdy neplatí zákaz zhromažďovania, iné opatrenia ostávajú v platnosti

Oznamy o zákaze vstupu na dverách

MS

SR

Opatrenia ako rúška či dezinfekcia stále platia

3.11.2020 (Webnoviny.sk) - Zákaz zhromažďovania sa žiadnym spôsobom neobmedzuje činnosť Ministerstva spravodlivosti SR, súdov ani právnických profesií, a to ani v prípade, ak je pri konkrétnom úkone nevyhnutná účasť viac ako šiestich osôb. V tlačovej správe o tom informoval Peter Bubla z tlačového oddelenia rezortu spravodlivosti.Ako vysvetlil, za zhromaždenie sa v zmysle ustanovení zákona o zhromažďovacom práve nepovažuje zhromaždenie osôb súvisiace s činnosťou štátnych orgánov a zhromaždenie súvisiace s poskytovaním služieb.Rezort však k dnešnému dňu zjednotil postup úradu Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky (), súdov a právnických profesií.Ako uviedli, naďalej musia v maximálnej možnej miere zabezpečiť plnenie zákonom zverených úloh a povinností a služieb pre verejnosť a zároveň dodržiavať povinnosti vyplývajúce z vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva. Všetky organizácie v rámci rezortu sú povinné na viditeľnom mieste pri vstupe do budovy umiestniť oznam o zákaze vstupu a výnimkách zo zákazu vstupu pre osoby do vnútorných a vonkajších priestorov prevádzok ministerstva.Všetky doterajšie opatrenia, akými je napríklad vstup a pohyb po priestoroch úradu ministerstva alebo súdov len s prekrytím horných dýchacích ciest, vetranie priestorov, dezinfekcia spoločných priestorov a predmetov a podobne, zostávajú aj naďalej v platnosti.„V prípade, že z dôvodu plnenia povinností vyplývajúcich z vyhlášky súd zamedzí vstup do priestorov súdu osobe, ktorá sa vstupu dožaduje za účelom účasti na pojednávaní, hlavnom pojednávaní, verejnom zasadnutí alebo inom úkone súdu, ich neprítomnosť sa rieši v rámci konkrétneho konania aplikáciou príslušných procesných predpisov, ktorými sa riadi konanie, v rámci ktorého bolo nariadeného pojednávanie, hlavné pojednávanie, verejné zasadnutie alebo iný procesný úkon,“ uzavrel rezort.