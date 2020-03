Mimovládka Transparency upozorňuje, že Slovensko nakúpilo rúška za premrštené ceny

V rovnakom čase nakupovali aj Česi

Zmluvy s firmou Green Day

19.3.2020 (Webnoviny.sk) - Transparency International Slovensko (TIS) upozorňuje, že štát nakúpil ochranné pomôcky za premrštené ceny. S nákupmi rúšok, respirátorov či dezinfekcie štát totiž začal neskoro, čo sa podľa TIS podpísalo aj na nízkej transparentnosti nákupov.Najväčší nákup zdravotníckeho materiálu za 22,5 milióna eur uzatvorila Správa štátnych hmotných rezerv (SŠHR) až 17. marca. Išlo o zmluvu s dovtedy neznámou jednoosobovou firmou Lacorp, ktorej súčasťou bolo aj dodanie 600-tisíc kusov respirátorov s nižším stupňom ochrany v jednotkovej cene 8,74 eur za kus bez DPH.Obdobné respirátory nakupovalo v predošlých dňoch aj Česko, akurát pri menších objemoch a o tretinu lacnejšie. V oboch krajinách pritom už v čase nákupov platil núdzový stav a celosvetový trh s rúškami bol týždne poznamenaný koronakrízou. TIS to uvádza na svojej webovej stránke.V rovnaký deň, z akého je zmluva SŠHR, zverejnil v českom registri zmlúv nákup 100-tis. obdobných respirátorov aj Ústecky kraj, a to pri jednotkovej cene 5,90 eur. Ústecký kraj aj naša SŠHR teda kupovali v rovnakom čase veľké množstvá, SŠHR dokonca 6-násobne viac rúšok ako Ústecký kraj, ale s rozdielnou cenou.Ako odborníci z TIS uviedli, rozumejú tomu, že kľúčovou úlohou štátu musí byť v tejto situácii zabezpečenie zdravia obyvateľov. Je však podľa nich namieste aj kontrolovať spôsob, akým k plneniu týchto úloh prichádza."Dlhodobé skúsenosti zo Slovenska, ale aj mnohé príklady počas aktuálnej krízy zo sveta, nás jasne vystríhajú pred podcenením skupín, ktoré sa neštítia zneužiť akúkoľvek situáciu vo vlastný prospech. Zároveň si treba uvedomiť, že čím neefektívnejšie zdravotnícke pomôcky nakupujeme, tým viac nám tieto zdroje môžu počas potenciálne dlhšej krízy chýbať," konštatovali.Za problematické považuje TIS aj ďalšie zmluvy, ktoré SŠHR uzatvorila ešte 12. marca s firmou Green Day. Jej konateľom je okresný funkcionár SNS Slavomír Leysek a vlastní ju jeho manželka.Od eseročky, ktorá sídli v paneláku v bratislavskej Rači, si štát objednal 190-tisíc chirurgických masiek za celkovo 390-tisíc eur. Jedno rúško vyjde štát na 2,052 eura s DPH, čo je ešte viac ako pri kritizovaných nákupoch od firiem A-testing (1,332 eura) a Lacorp (0,996 eura).Pre porovnanie, špeciálne textilné a prateľné rúška s antibakteriálnym striebrom ušijú ženy v Zornici po 2,70 eura s DPH za kus. Na Green Day TIS upozornila už pred voľbami, cez Leysekovu firmu nakupovala bilbordy a ďalšie služby Slovenská národná strana. Green Day mala zároveň už vyše roka daňové nedoplatky, ktoré v januári dosiahli 2318 eur.SŠHR od Leysekovej rodinnej firmy nenakupuje len rúška, ale aj 1100 ochranných polomasiek a 2200 filtrov za dokopy 62-tisíc eur. Túto menšiu zmluvu SŠHR uzatvorila 11. marca. Podpisom oboch spomínaných zmlúv za vyše 450-tisíc eur pritom štátna inštitúcia porušila zákon, keďže firma Green Day v tom čase nebola zapísaná v Registri partnerov verejného sektora.Pribudla v ňom až takmer týždeň po podpísaní zmlúv. SŠHR porušenie vysvetľuje tým, že firma im v čase podpisu zmlúv poskytla čestné prehlásenie o dodatočnom zápise do registra. Štátnej inštitúcii však aj tak hrozí pokuta.Agentúra SITA požiada o reakciu Správu štátnych hmotných rezerv.