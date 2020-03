Kotlebovci chcú dvoch predsedov kontrolných výborov, Mazurek kandidátom zrejme nebude

Sedem predsedov pre opozíciu

Otvorený list Mladých proti fašizmu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

19.3.2020 (Webnoviny.sk) - Do dvoch kontrolných parlamentných výborov bude strana Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS) nominovať svojich kandidátov na post predsedu.Ide o Osobitný kontrolný výbor Národnej rady SR (NR SR) na kontrolu činnosti Národného bezpečnostného úradu (NBÚ) a Osobitný kontrolný výbor NR SR na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva. Agentúre SITA to povedal podpredseda ĽSNS Martin Beluský.Mená kandidátov na predsedov odmietol Beluský prezradiť. „To sa dozviete zajtra,“ vyhlásil. Poslanec ĽSNS Milan Mazurek, pravdepodobne, nebude kandidovať na miesto predsedu niektorého z výborov. Agentúre SITA povedal, že je ešte mladý.O rozdelení predsedov parlamentných výborov rokovali šéfovia parlamentných strán v utorok 17. marca. Koaličné strany si prerozdelia celkovo 12 postov predsedov výborov a opozičné sedem. Smer-sociálna demokracia (Smer-SD) zatiaľ neodpovedal, ktoré výbory by chcel mať a ktorých poslancov navrhne za predsedov.Líder Obyčajných ľudí a nezávislých osobností (OĽaNO) Igor Matovič v utorok vyhlásil, že je potrebné dať ĽSNS výbor, „nech sa ukážu“. „Osobne som za to, aby sme prestali s takým ostrakizovaním kotlebovcov. Treba im dať výbor, nech sa ukážu. Takýmto spôsobom im zoberieme čaro zakázaného ovocia,“ vyjadril sa Matovič.Iniciatíva Mladí proti fašizmu v otvorenom liste vyzvala členov budúcej vládnej koalície, aby strane ĽSNS neprideľovali výbory v parlamente.„Teóriu ‚zakázaného ovocia‘ razili už v medzivojnovom Nemecku,“ napísal v otvorenom liste zakladateľ iniciatívy Marek Mach a dodal, že dva roky na to získala Hitlerova NSDAP vo voľbách 37 percent hlasov.„To nech povedia 229 660 voličom, že nebudú mať ich politickí zástupcovia predsedov vo výboroch. Oni si musia spytovať takéto veci,“ reagoval Beluský na výzvy, aby vládna koalícia neprideľovala ĽSNS výbory.Predsedov parlamentných výborov bude parlament voliť zajtra na ustanovujúcej schôdzi.