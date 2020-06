Mimovládka vyzýva poslancov, aby vypustili sporné body z novely zákona o voľbe šéfa prokuratúry

Bez širšej odbornej diskusie

Nepísať si s gaunermi nestačí

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

3.6.2020 - Nadácia Zastavme korupciu (NZK) vyzýva poslancov Národnej rady SR (NR SR), aby z novely zákona o voľbe šéfa prokuratúry vypustili sporné body. NZK to uviedla vo svojom profile na sociálnej sieti. Novelu zákona o voľbe šéfa generálnej prokuratúry budú poslanci v parlamente schvaľovať od stredy 3. júna.Mimovládna organizácia vyčíta vládnej koalícii, že návrh zmien v systéme voľby šéfa prokuratúry nebol podrobený širšej odbornej diskusii. Za všeobecný a nejasný považuje napríklad bod o tom, že generálneho prokurátora bude možné odvolať, „ak svoju funkciu prestal vykonávať čestne, nezávisle a nestranne.“„Chceme veriť, že cieľom sporných návrhov v skutočnosti nie je zvyšovať politický vplyv, či odstraňovať nepohodlných ľudí. Podoba, v akej momentálne návrhy existujú, však vytvára priestor pre pochybnosti. O sporných bodoch by mala spoločnosť viesť širšiu odbornú diskusiu,“ uviedla NZK.Úplne stiahnuť by podľa nadácie mali poslanci bod, ktorý umožní kandidovať aj neprokurátorom. Mimovládka sa domnieva, že otvorenie systému, napríklad pre sudcov, by mohlo byť prospešné, no takýto zásah do systému si vyžaduje, aby ho posúdili experti.Ak novela prejde v navrhovanom znení, je podľa NZK pravdepodobné, že ju prezidentka bude vetovať. Ak by sa prezidentka alebo skupina poslancov pre posúdenie ústavnosti obrátili na Ústavný súd SR, mimovládka sa obáva neúmerného zdržania celého procesu voľby nového generálneho prokurátora.„Neuspokojíme sa s tým, že si generálny prokurátor nebude písať s gaunermi. Chceme, aby sa na tento post dostal najlepší možný kandidát. Aby sa tak stalo, je mimoriadne dôležité, akým spôsobom sa bude voliť,“ dodala nadácia.NZK bola založená v roku 2014. Jej hlavným poslaním je zvyšovať povedomie o korupcii, aktivizovať širokú verejnosť v otázkach verejného záujmu, pomáhať whistleblowerom, podporovať investigatívnu žurnalistiku a presadzovať systémové opatrenia, ktoré sú nevyhnutnou podmienkou efektívneho boja proti korupcii.