Zväz cestovného ruchu víta otváranie ďalších služieb pre turistov, má však aj výhrady

Bazén za jeden deň nepripravia

Navrhli viacero opatrení a nástrojov

2.6.2020 - Zväz cestovného ruchu SR (ZCR) víta otváranie ďalších služieb pre turistov od 3. júna, akými sú kúpaliská, hotelové bazény a wellness služby.Znovu sprevádzkovanie týchto služieb počas začínajúcej letnej sezóny považuje za veľmi dôležité nielen pre prevádzkovateľov, ale najmä pre turistov, ktorým doteraz nevedeli poskytnúť informácie a vyhovieť ich požiadavkám.Zároveň opakovane konštatuje, že informácie o rušení zákazov a otváraní prevádzok sú ohlasované s nedostatočným predstihom a bez konkrétnych prevádzkových a hygienických požiadaviek, čo spôsobuje nemalé problémy prevádzkovateľom."Je takmer nemožné pripraviť krytý alebo otvorený bazén v hotelovom zariadení v priebehu jedného dňa, nie to ešte akvapark," informoval v utorok prezident ZCR Marek Harbuľák.Množstvo ubytovacích, ale aj stravovacích zariadení napriek zrušeniu zákazu a možnosti otvoriť svoje prevádzky tak neurobilo z dôvodu nízkeho záujmu hostí.Podnikatelia a zamestnávatelia v cestovnom ruchu, ktorý je koronakrízou jedným z najviac postihnutých odvetví, očakávajú, že situácia sa výrazne nezmení ani počas letnej sezóny ani na jeseň."Na túto nepriaznivú situáciu sme upozornili už na konci apríla a preto sme adresovali príslušným rezortom konkrétne návrhy na prijatie opatrení, ktoré by mali podporiť odvetvie cestovného ruchu a podnikateľov, aby tak mohli aj naďalej vytvárať pracovné miesta, prilákať domácich i zahraničných turistov a prispievať tak do rozvoja regiónov vo všetkých kútoch Slovenska," uviedol Harbuľák.Zväz cestovného ruchu navrhol vláde viacero opatrení a nástrojov na reštart cestovného ruchu: zníženie sadzby DPH na stravovacie služby, príspevok na rekreáciu, flexibilné čerpanie dotácie organizáciami cestovného ruchu a koordinované otváranie hraníc so susednými krajinami, z ktorých na Slovensko prichádza najviac zahraničných turistov."Zväz cestovného ruchu SR a jeho členovia preto očakávajú, že príslušné rezorty a vláda SR sa budú zaoberať predloženými návrhmi a predstavia konkrétne opatrenia pre odvetvie cestovného ruchu," dodal Harbuľák.Okolité a ďalšie európske štáty sa podľa ZCR rýchlejšie otvárajú pre turistov a zároveň prijímajú masívne finančné a iné nástroje na podporu podnikov v cestovnom ruchu. Európska komisia vyzvala členské štáty Európskej únie k prijímaniu opatrení na oživenie podnikania v cestovnom ruchu už 13. mája.