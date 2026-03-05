|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 5.3.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Fridrich
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
05. marca 2026
Mimovládky bijú na poplach, zrušenie voľby poštou pripraví tisíce Slovákov v zahraničí o hlas
Tagy: Mimovládne organizácie Otvorená kultúra Petícia Rada mládeže Slovenska Voľba poštou zo zahraničia
Vláda chce meniť volebné pravidlá bez diskusie a s nejasným cieľom. Upozornili na to neziskové organizácie, ktoré zorganizovali ...
Zdieľať
5.3.2026 (SITA.sk) - Vláda chce meniť volebné pravidlá bez diskusie a s nejasným cieľom. Upozornili na to neziskové organizácie, ktoré zorganizovali petíciu Dostupné voľby pre všetkých. K petícii sa pridali aj platforma Otvorená kultúra, Rada mládeže Slovenska, MEMO 98 a Mladí proti fašizmu.
Organizácie varujú, že vládna koalícia si cez zmeny v rokovacom poriadku a obchádzaním legislatívnych pravidiel pripravuje pôdu aj pre výrazne skomplikovanie účasti tisícov občanov na voľbách. „Nikto pritom netuší, aké ďalšie zmeny do zákona v poslednej chvíli doplní,“ upozornili organizácie.
Signatári ostro odmietajú, aby bola zrušená voľba poštou. Vnímajú to ako vedomé vytváranie umelých bariér a jasný signál štátu smerom k Slovákom, ktorí žijú v zahraničí, že o ich účasť na správe verejných vecí nestojí a mieni im ju čo najviac komplikovať. Mimovládky pripomenuli, že vládna koalícia nedávno upravila rokovací poriadok tak, aby mohla meniť zákony kedykoľvek a bez riadnej debaty. Podľa organizácií takýto spôsob obchádzania pravidiel vytvára obavy o skutočnom rozsahu pripravovaných zmien.
„Z hľadiska využívania aktívneho volebného práva Slovákov a Sloveniek žijúcich v zahraničí môže takáto zmena výkonu volebného práva znamenať zníženie štandardu výkonu ústavných práv,“ upozornila riaditeľka Via Iuris Katarína Batková. Vysvetlila, že ak budú musieť ľudia pre výkon volebného práva cestovať na Slovensko alebo na ambasádu, bude to znamenať prekážku, ktorá môže byť pre mnohých neprekonateľná a znemožní im to hlasovanie.
„Zároveň vzhľadom na pravidelné obchádzanie štandardného legislatívneho procesu touto vládou uvidíme, akých všetkých oblastí volebného práva sa budú zmeny týkať a či sa naozaj obmedzia len na voľbu zo zahraničia. Mám isté obavy aj vzhľadom na to, ako blízko sú nadchádzajúce parlamentné voľby. Ak nebudú skôr, tak najneskôr o 18 mesiacov,“ dodala Batková.
Signatári ďalej upozornili, že tieto kroky nie sú iba technickou zmenou, ale priamou a nebezpečnou demonštráciou moci. Cieľom je podľa mimovládok opätovne polarizovať Slovensko. „Vláda sa rozhodla pre stratégiu vytesňovania vlastných občanov a občianok len preto, že si vybrali cestu štúdia či práce v zahraničí,“ zdôraznili organizácie. Rasťo Kužel z MEMO 98 je presvedčený, že zrušenie voľby poštou je krok späť.
„V čase, keď treba spájať a budovať dôveru vo voľby, vládna garnitúra opäť polarizuje a hovorí časti občanov, že ich hlas pre ňu nie je dôležitý,“ dodal Kužel. Erik Kliment z iniciatívy Chcem tu zostať, doplnil, že vláda takýmto krokom prejavuje nielen neúctu k ústave, ale aj k budúcnosti krajiny, ktorú ľudia svojimi skúsenosťami obohacujú.
Iniciátori petície tak vyzvali vládnu koalíciu, aby dodržiavala riadne legislatívne procesy, aby upustila od nebezpečného obchádzania pravidiel a zastavila snahy o zrušenie voľby poštou. Organizácie žiadajú o transparentnú odbornú diskusiu a zachovanie súčasných pravidiel, ktoré činia volebné právo dostupným pre každého Slováka bez ohľadu na to, kde sa nachádza.
Marek Mach z občianskeho združenia Mladí proti fašizmu zdôraznil, že SR dlhodobo zápasí s odchodom mladých ľudí do zahraničia.
„Hoci sa to na prvý pohľad niektorým ľuďom nemusí javiť ako podstatný problém, ktorý by sa ich priamo dotýkal, nikto nesmie zabúdať, že raz sa môže tak isto rozhodnúť odísť aj jeho syn či dcéra, vnuk alebo vnučka. A ja pevne verím, že nikto z nás netúži po tom, aby sa Slovensko nielen uberalo o talenty, ale aj aby sa takto trieštili rodiny,“ uviedol Mach.
Ak chce Slovensko tento trend zastaviť, jednou z priorít podľa neho musí byť umožnenie uplatnenia hlasu bez prekážok. „Bohužiaľ, vláda sa uberá presne opačným smerom,“ dodal Mach.
Mladí ľudia, ktorí sa rozhodli odísť do zahraničia za kvalitným vzdelaním alebo prácou, ktoré im ich krajina v danom čase nedokázala poskytnúť, sú podľa signatárov petície súčasťou národa a majú právo rozhodovať o tom, v akom stave sa Slovensko bude nachádzať, keď sa vrátia. „Sú nositeľmi unikátnej expertízy, medzinárodných skúseností a inovatívnych prístupov, ktoré naša krajina pre svoj moderný rozvoj a konkurencieschopnosť nevyhnutne potrebuje,“ uzavreli organizácie.
Zdroj: SITA.sk - Mimovládky bijú na poplach, zrušenie voľby poštou pripraví tisíce Slovákov v zahraničí o hlas © SITA Všetky práva vyhradené.
Obhádzanie legislatívnych pravidiel
Organizácie varujú, že vládna koalícia si cez zmeny v rokovacom poriadku a obchádzaním legislatívnych pravidiel pripravuje pôdu aj pre výrazne skomplikovanie účasti tisícov občanov na voľbách. „Nikto pritom netuší, aké ďalšie zmeny do zákona v poslednej chvíli doplní,“ upozornili organizácie.
Signatári ostro odmietajú, aby bola zrušená voľba poštou. Vnímajú to ako vedomé vytváranie umelých bariér a jasný signál štátu smerom k Slovákom, ktorí žijú v zahraničí, že o ich účasť na správe verejných vecí nestojí a mieni im ju čo najviac komplikovať. Mimovládky pripomenuli, že vládna koalícia nedávno upravila rokovací poriadok tak, aby mohla meniť zákony kedykoľvek a bez riadnej debaty. Podľa organizácií takýto spôsob obchádzania pravidiel vytvára obavy o skutočnom rozsahu pripravovaných zmien.
„Z hľadiska využívania aktívneho volebného práva Slovákov a Sloveniek žijúcich v zahraničí môže takáto zmena výkonu volebného práva znamenať zníženie štandardu výkonu ústavných práv,“ upozornila riaditeľka Via Iuris Katarína Batková. Vysvetlila, že ak budú musieť ľudia pre výkon volebného práva cestovať na Slovensko alebo na ambasádu, bude to znamenať prekážku, ktorá môže byť pre mnohých neprekonateľná a znemožní im to hlasovanie.
„Zároveň vzhľadom na pravidelné obchádzanie štandardného legislatívneho procesu touto vládou uvidíme, akých všetkých oblastí volebného práva sa budú zmeny týkať a či sa naozaj obmedzia len na voľbu zo zahraničia. Mám isté obavy aj vzhľadom na to, ako blízko sú nadchádzajúce parlamentné voľby. Ak nebudú skôr, tak najneskôr o 18 mesiacov,“ dodala Batková.
Demonštrácia moci
Signatári ďalej upozornili, že tieto kroky nie sú iba technickou zmenou, ale priamou a nebezpečnou demonštráciou moci. Cieľom je podľa mimovládok opätovne polarizovať Slovensko. „Vláda sa rozhodla pre stratégiu vytesňovania vlastných občanov a občianok len preto, že si vybrali cestu štúdia či práce v zahraničí,“ zdôraznili organizácie. Rasťo Kužel z MEMO 98 je presvedčený, že zrušenie voľby poštou je krok späť.
„V čase, keď treba spájať a budovať dôveru vo voľby, vládna garnitúra opäť polarizuje a hovorí časti občanov, že ich hlas pre ňu nie je dôležitý,“ dodal Kužel. Erik Kliment z iniciatívy Chcem tu zostať, doplnil, že vláda takýmto krokom prejavuje nielen neúctu k ústave, ale aj k budúcnosti krajiny, ktorú ľudia svojimi skúsenosťami obohacujú.
Iniciátori petície tak vyzvali vládnu koalíciu, aby dodržiavala riadne legislatívne procesy, aby upustila od nebezpečného obchádzania pravidiel a zastavila snahy o zrušenie voľby poštou. Organizácie žiadajú o transparentnú odbornú diskusiu a zachovanie súčasných pravidiel, ktoré činia volebné právo dostupným pre každého Slováka bez ohľadu na to, kde sa nachádza.
Hlas bez prekážok
Marek Mach z občianskeho združenia Mladí proti fašizmu zdôraznil, že SR dlhodobo zápasí s odchodom mladých ľudí do zahraničia.
„Hoci sa to na prvý pohľad niektorým ľuďom nemusí javiť ako podstatný problém, ktorý by sa ich priamo dotýkal, nikto nesmie zabúdať, že raz sa môže tak isto rozhodnúť odísť aj jeho syn či dcéra, vnuk alebo vnučka. A ja pevne verím, že nikto z nás netúži po tom, aby sa Slovensko nielen uberalo o talenty, ale aj aby sa takto trieštili rodiny,“ uviedol Mach.
Ak chce Slovensko tento trend zastaviť, jednou z priorít podľa neho musí byť umožnenie uplatnenia hlasu bez prekážok. „Bohužiaľ, vláda sa uberá presne opačným smerom,“ dodal Mach.
Mladí ľudia, ktorí sa rozhodli odísť do zahraničia za kvalitným vzdelaním alebo prácou, ktoré im ich krajina v danom čase nedokázala poskytnúť, sú podľa signatárov petície súčasťou národa a majú právo rozhodovať o tom, v akom stave sa Slovensko bude nachádzať, keď sa vrátia. „Sú nositeľmi unikátnej expertízy, medzinárodných skúseností a inovatívnych prístupov, ktoré naša krajina pre svoj moderný rozvoj a konkurencieschopnosť nevyhnutne potrebuje,“ uzavreli organizácie.
Zdroj: SITA.sk - Mimovládky bijú na poplach, zrušenie voľby poštou pripraví tisíce Slovákov v zahraničí o hlas © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Mimovládne organizácie Otvorená kultúra Petícia Rada mládeže Slovenska Voľba poštou zo zahraničia
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Čerstvosť v znamení privátnej značky Pikok sa oplatí. Zaraďte kvalitné mäso do svojho jedálnička
Čerstvosť v znamení privátnej značky Pikok sa oplatí. Zaraďte kvalitné mäso do svojho jedálnička
<< predchádzajúci článok
Obezita ako pandémia 21. storočia. Až 60 % Slovákov má nadváhu, no k lekárovi ide len každý piaty
Obezita ako pandémia 21. storočia. Až 60 % Slovákov má nadváhu, no k lekárovi ide len každý piaty