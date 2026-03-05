|
Čerstvosť v znamení privátnej značky Pikok sa oplatí. Zaraďte kvalitné mäso do svojho jedálnička
Privátna značka Pikok prináša zákazníkom to najlepšie na trhu - jej poctivé mäsové výrobky obsahujú prvotriedne mäso, pričom v Lidli dbajú nielen na overený pôvod a čerstvosť, ale aj na to, aby ...
Zdieľať
5.3.2026 (SITA.sk) - Privátna značka Pikok prináša zákazníkom to najlepšie na trhu – jej poctivé mäsové výrobky obsahujú prvotriedne mäso, pričom v Lidli dbajú nielen na overený pôvod a čerstvosť, ale aj na to, aby všetky produkty spĺňali tú najvyššiu kvalitu.
S určitosťou možno povedať, že zákazníci si značku Pikok jednoducho zamilovali. Či už ide o balené šunky, salámy či párky, spotrebiteľské prieskumy potvrdzujú, že sa tešia mimoriadnej obľube Slovákov a Sloveniek. Všetky jej výrobky totiž obsahujú mäso tej najvyššej kvality. Ak si však chcete dopriať ešte niečo navyše, prémiový rad Pikok Pure je pre vás ako stvorený. Ide o kvalitné produkty s vysokým obsahom mäsa a čistým zložením.
Dôležitú rolu okrem kvality zohráva aj chuť. Starostlivo vyberané koreniny a prvotriedne spracovanie zabezpečujú vynikajúcu chuť, ktorú v Lidli dolaďujú do dokonalosti. Mäsové výrobky sú hygienicky balené, takže sa k nim nikto nedostane skôr ako samotný zákazník. A v neposlednom rade poteší aj cena.
Medzi obľúbené produkty značky Pikok, ktoré spĺňajú tie najvyššie štandardy, patrí napríklad 100 g šunky najvyššej kvality, ktorá obsahuje 95 % mäsa. Lidl však myslí aj na náročnejších zákazníkov, ktorí preferujú čisté zloženie – pre nich je dostupná Pikok PURE 100 g slaniny z mangalice, bez éčok a s 97 % podielom mäsa, alebo Oravská slanina s 97 % podielom mäsa a mnohé ďalšie varianty. Na intenzívnu chuť a vysoký obsah kvalitného mäsa sú zamerané aj Pikok PURE kabanosky, ktoré obsahujú až 180 g mäsa na 100 g výrobku a neobsahujú žiadne éčka.
V súčasnosti, keď sa vo svete vyskytuje množstvo rôznych ochorení, dbá Lidl na to, aby neustále zlepšoval zloženie svojich produktov a prispieval tak k podpore zdravia spotrebiteľov. Preto postupne pristúpil k znižovaniu obsahu cukru a soli v niektorých potravinách.
Práve kvalitné a čerstvé mäso podľa výživovej špecialistky Veroniky Hanákovej prináša do nášho jedálnička veľa benefitov. "Predovšetkým dostatok kvalitných bielkovín a komplexné spektrum aminokyselín, najmä v červenom mäse. Okrem toho podporuje proces regenerácie, tvorbu svalov, ako aj podporu imunitného systému." Mäso ovplyvňuje zloženie črevnej mikrobioty, a tak by sme si mali dávať pozor na kvalitu a množstvo prijatých bielkovín. "Z hľadiska kvality by som medzi pozitíva zaradila vysoký obsah dobre vstrebateľného železa, podporujúceho tvorbu červených krviniek a prevenciu anémie, ako aj prítomnosť vitamínu B12, zinku a selénu. Mäso v primeranom množstve je vhodným zdrojom komplexných aminokyselín pre ľudí trpiacich intoleranciami na laktózu a kazeín," vysvetľuje Hanáková.
Podľa odborníčky je dôležité pri výbere mäsa sledovať jeho čerstvosť, vzhľad a spôsob spracovania. "Mäso by malo byť bez zápachu, slizkého povrchu a farba by mala byť primeraná – hovädzie má byť tmavočervené, kuracie svetloružové. Malo by byť skladované pri teplote 4 °C, aby sa zabránilo kontaminácii nevhodnými baktériami. Pri úprave odporúčam varenie, dusenie alebo sous-vide, ktoré zachovávajú viac vitamínov skupiny B a minimalizujú tvorbu škodlivých látok," dodáva výživová špecialistka.
Pikok, Šunka najvyššej kvality, 100 g, Lidl, 0,89 € (95% mäsa)
Pikok PURE, Slanina z mangalice, 100 g, Lidl, 0,58 € (bez éčok, 97% mäsa),
Pikok PURE, Kabanosky, Lidl, 1,99 € (180 g mäsa na 100 g výrobku, bez éčok)
Pikok PURE, Oravská slanina, Lidl, 1,19 € (97% mäsa)
PIkok PURE, Dusená šunka, Lidl, 1,19 € (95% mäsa)
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Čerstvosť v znamení privátnej značky Pikok sa oplatí. Zaraďte kvalitné mäso do svojho jedálnička © SITA Všetky práva vyhradené.
